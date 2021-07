"Połowa miasta jest zniszczona. To było okropne, gdy nie mogliśmy pomóc ludziom"

Waliły się domy na prawo i lewo, a oni wymachiwali z okien. To było okropne, gdy nie mogliśmy pomóc tym ludziom – tak mieszkaniec niemieckiego Schuld relacjonował, co działo się po przejściu fali powodziowej przez miasto. Jak podają władze, wskutek powodzi, które dotknęły dwa landy na zachodzie Niemiec, zginęło co najmniej 106 osób. - Obawiamy się, że będzie ich więcej - powiedział rzecznik komendy policji w Koblencji. Według premier Nadrenii-Palatynatu, gdy woda się cofa, odnajdywani są ludzie, którzy utonęli. - I wtedy można już tylko płakać. To jest horror - przyznała Malu Dreyer.