Zderzenie pociągów w portugalskim kurorcie

Do wypadku doszło na terenie portugalskiego regionu Algarve Źródło: Google Earth

Do kolizji pociągów doszło w pobliżu popularnej wśród turystów plaży Barril, na trasie między Pedras de El-Rei a Praia do Barril w Tavirze.

- W kolizji uczestniczyły pociągi turystyczne wiozące pasażerów na plażę znajdującą się za (parkiem) Ria Formosa w Tavirze. Pociągi te poruszają się po tym samym torze i przecinają na mijance w połowie drogi. To właśnie na tym odcinku doszło do kolizji - poinformował kierujący akcją ratowniczą Hugo Machado. Jak dodał, jeden z pociągów uderzył w tył drugiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Autobusy zastąpią kultową kolejkę po tragicznym wypadku

Kilkunastu rannych

Wśród poszkodowanych w wypadku w Tavirze jest sześciu Brazylijczyków, sześciu Anglików oraz dwóch obywateli Niemiec.

Jak przekazały służby, 16 osób odniosło lekkie obrażenia, zdecydowanej większości z nich pomoc medyczna została udzielona na miejscu zdarzenia. Część z poszkodowanych potrzebowało też wsparcia psychologa. - Obrażenia obejmowały otarcia i ból pleców w wyniku uderzenia - sprecyzował Hugo, dodając, że tego typu incydenty zazwyczaj się tam nie zdarzają.

W sumie, jak przekazały portugalskie służby ratownictwa medycznego, w obu pociągach turystycznych w chwili wypadku znajdowało się łącznie 50 osób.

Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.