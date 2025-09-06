Nowy plan obronny Pentagonu przyniesie "wielką zmianę"

Donald Trump odwiedził policję i Gwardię Narodową w Waszyngtonie Źródło: Reuters

Według Politico, wstępna wersja Narodowej Strategii Obrony ("National Defense Strategy") w ubiegłym tygodniu trafiła na biurko szefa ministerstwa obrony Pete'a Hegsetha. Dokument ma zostać ukończony w ciągu czterech tygodni.

"Urzędnicy Pentagonu proponują, aby departament priorytetowo traktował ochronę ojczyzny i półkuli zachodniej, co stanowi uderzającą zmianę w stosunku do wieloletniego mandatu wojska, koncentrującego się na zagrożeniu ze strony Chin" - pisze Politico. Jak dodaje portal, powołując się na trzy źródła zaznajomione z projektem, dokument "stawia misje krajowe i regionalne ponad walkę z takimi przeciwnikami jak Pekin i Moskwa".

USA pracują nad nową Narodową Strategią Obrony

Politico ocenia, że jeśli dokument zostanie zatwierdzony w obecnej formie, będzie stanowić "wielką zmianę" w porównaniu z pierwszą kadencją Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta USA (2017-2021). W dokumencie z 2018 roku Rosję i Chiny wymieniono jako "najgroźniejszych rywali Stanów Zjednoczonych".

W ocenie Politico tegoroczna strategia "najprawdopodobniej rozgniewa przeciwników Chin w obu (amerykańskich - red.) partiach" - Republikańskiej i Demokratycznej. - To będzie istotne przetasowanie dla USA i ich sojuszników na kilku kontynentach - podkreśliło jedno ze źródeł portalu. Dodało, że "kwestionowane są dawne zobowiązania Stanów Zjednoczonych".

Politico oceniło, że niezależnie od tego, że prace nad nową Narodową Strategią Obrony jeszcze się nie zakończyły, zawarte w niej wytyczne są już realizowane. Jako przykład portal podał wysłanie tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do Los Angeles (po protestach przeciwko akcjom wymierzonym w nielegalnych imigrantów) i do Waszyngtonu (jak ogłosił Trump, do walki z przestępczością), a także wysłanie wojsk USA w region Karaibów w celu powstrzymania napływu narkotyków do USA.

Za sporządzenie strategii odpowiada wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Autor książki "Strategia wypierania" odegrał znaczącą rolę w przygotowaniu dokumentu obronnego z 2018 roku. W Waszyngtonie ma opinię izolacjonisty, blisko mu do wiceprezydenta J.D. Vance'a i jego postulatów ograniczenia międzynarodowych zobowiązań USA.

Prócz Narodowej Strategii Bezpieczeństwa zespół Colby'ego opracowuje też osobny dokument, Global Posture Review, z rekomendacjami dotyczącymi rozmieszczenia amerykańskich wojsk na świecie. Wiele krajów obawia się, że dokument ten będzie przewidywać ograniczenie amerykańskich kontyngentów w Europie oraz na Bliskim Wschodzie.

Amerykański odwrót z Europy?

Według Politico europejscy sojusznicy USA w NATO spodziewają się, że z Europy w ciągu najbliższych kilku lat wycofane zostanie nawet 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Zarazem przypomniało, że Trump, goszcząc w środę w Białym Domu prezydenta RP Karola Nawrockiego, zapowiedział, że nie dojdzie do wycofania wojsk amerykańskich z Polski.