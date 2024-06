Głosowanie zakończyło się remisem 36 do 36. W tej sytuacji zadecydował głos przewodniczącej Senatu, wiceprezydent kraju Victorii Villaruel. Senatorowie będą teraz głosowali po kolei nad każdym artykułem. Mogą również wprowadzać poprawki.

Kancelaria prezydenta Javiera Mileia wyraziła zadowolenie z przyjęcia ustawy przez Senat, określając to jako "tryumf narodu argentyńskiego" oraz "pierwszy krok w stronę odzyskania naszej wielkości".

Projekt zakłada między innymi zwiększenie uprawnień prezydenta, zachęty dla zagranicznych inwestorów oraz prywatyzację dziesiątków państwowych spółek. Jeśli Senat przyjmie go z poprawkami, będą one musiały jeszcze zostać zatwierdzone przez Izbę Reprezentantów.

Zamieszki przed Kongresem

Demonstranci spalili co najmniej dwa samochody, w tym pojazd należący do stacji telewizyjnej Cadena 3, rzucali kamienie i koktajle Mołotowa. Policja federalna i miejska zatrzymała co najmniej 28 osób, jedna z nich miała przy sobie granat - przekazał dziennik "Clarin".