Trwa bitwa o miasto duchów. Czy zawisną nad nim rosyjskie "szpony"?

Pokrowsk może być następnym miastem na drodze ofensywy rosyjskiej w Donbasie po zajęciu Wuhłedaru. BBC rozmawiała z ukraińskimi żołnierzami, którzy walczą w rejonie Pokrowska i cywilami, którzy chcą stamtąd wyjechać. Zdaniem ukraińskiego eksperta od wojskowości Ołeksandra Musijenki, siły rosyjskie mogą okrążyć Pokrowsk jeszcze do końca tego roku. Wkroczą, gdy zgromadzą więcej oddziałów.

Jeszcze kilka miesięcy temu miejsce to uważano za stosunkowo bezpieczne. Mieszkało tu około 60 tysięcy ludzi, a restauracje i kawiarnie pękały w szwach. Żołnierze często przyjeżdżali z linii frontu, by odpocząć w tym mieście - pisze BBC o Pokrowsku. Teraz to miasto duchów, które opuściło ponad trzy czwarte mieszkańców.