- Pierwszym sygnałem była eksplozja w moich uszach i świst powietrza - tak Emily Wiprud, druga pilotka maszyny, wspomina moment lotu, w którym fragment kadłuba oderwał się od boeinga 737 max 9. - Moje ciało zostało pchnięte do przodu i rozległ się głośny huk... Drzwi do kokpitu były otwarte. Widziałam rury zwisające w kokpicie - mówiła w CBS. - Nie wiedziałam, że w samolocie jest dziura, dopóki nie wylądowaliśmy. Wiedziałam, że stało się coś katastrofalnie złego - przyznała w rozmowie z amerykańską stacją.

Wyrwany panel kadłuba. Pilotka wspomina sytuację na pokładzie

Gdy rozległ się "głośny huk", instynkt wziął górę i razem z kapitanem zaczęła przygotowania do awaryjnego lądowania. - Było niesamowicie głośno - podkreśliła Wiprud. - Pamiętam, jak zakładałam maskę tlenową, próbowałam nawiązać łączność z kontrolą ruchu lotniczego i zastanawiałam się: "Dlaczego nic nie słyszę?" - dodała. Jak się okazało, jej zestaw słuchawkowy został wyrwany.

Samolot linii Alaska Airlines, w którym doszło do oderwania części kadłuba Associated Press/East News

Tuż po lądowaniu sprawdziła, co z pasażerami i pozostałymi członkami personelu pokładowego. - Otworzyłam drzwi kabiny pilotów i zobaczyłam setki oczu wpatrujących się we mnie - wspomina. Zapytała stewardesy, czy wszystko w porządku i usłyszała, że są "puste siedzenia", a niektórzy pasażerowie odnieśli obrażenia. Jak dodała, słysząc o wolnych miejscach pomyślała, że ​​stracili pasażerów.

- Mój kapitan jest bohaterem. To samo tyczy się stewardes, całego personelu, który wspierał nas tego dnia - podkreśliła pilotka. - To coś, co powinno się uczcić. Wszyscy przeżyli - podsumowała w CBS.