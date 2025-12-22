Logo strona główna
Atak w Gdańsku, porwanie w Warszawie, negocjacje na Florydzie

Atak nożownika w Gdańsku
Atak nożownika w Gdańsku
Źródło: TVN24
Po północy warszawscy policjanci uwolnili na Białołęce porwanego 9-latka. W centrum Gdańska 26-latek ugodził nożem innego mężczyznę. Amerykanie, Ukraińcy i Rosjanie publikują oświadczenia dotyczace przebiegu negocjacji pokojowych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 22 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Atak nożownika w Gdańsku

Mieszkaniec Gdańska został ugodzony nożem. Do ataku doszło w niedzielę po godzinie 13 przy ul. Stągiewnej. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala. Policja zatrzymała 26-latka, którego podejrzewa o atak. Jak opisuje świadek zdarzenia, napastnik kupił nóż chwilę wcześniej w pobliskim lombardzie.

Atak nożownika w Gdańsku. Świadek: chwilę wcześniej kupił nóż w lombardzie
Atak nożownika w Gdańsku. Świadek: chwilę wcześniej kupił nóż w lombardzie

Trójmiasto

2. Oświadczenia USA, Ukrainy i Rosji po rozmowach w Miami

W ciągu ostatnich trzech dni ukraińska delegacja przeprowadziła na Florydzie serię "produktywnych i konstruktywnych" spotkań z amerykańskimi i europejskimi partnerami - napisano we wspólnym oświadczeniu, które opublikowali w niedzielę na platformach społecznościowych specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i główny ukraiński negocjator Rustem Umierow.

Amerykańska delegacja w tym samym składzie brała też udział w spotkaniach z rosyjską delegacją. "W ciągu ostatnich dwóch dni wysłannik Rosji Kiriłł Dmitrijew przeprowadził 'produktywne i konstruktywne' spotkania z amerykańską delagacją na temat postępów dotyczących planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy" - napisał Witkoff w drugim niedzielnym oświadczeniu. Oświadczenie, opublikowane na profilu specjalnego wysłannika USA zostało też udostępnione przez Dmitrijewa.

Jak przekazano, w skład amerykańskiej delegacji wchodził Witkoff, Jared Kushner i przedstawiciel Białego Domu Josh Gruenbaum.

Wspólne oświadczenie USA i Ukrainy po rozmowach w Miami. Jest też wymowny wpis wysłannika Kremla
Wspólne oświadczenie USA i Ukrainy po rozmowach w Miami. Jest też wymowny wpis wysłannika Kremla

3. Policja uwolniła porwanego 9-latka

W niedzielę po kłótni z byłą partnerką 36-latek porwał jej 9-letnie dziecko i uciekł. Na warszawskiej Białołęce przez wiele godzin trwała akcja służb, by chłopiec mógł bezpiecznie wrócić do domu. Po północy policja poinformowała, że został on odebrany mężczyźnie i jest pod opieką służb medycznych.

Policja uwolniła porwanego 9-latka
Policja uwolniła porwanego 9-latka

Polska

4. Dwie osoby zginęły na przejeździe kolejowym w Ziębicach

W niedzielę po godzinie 11 na strzeżonym przejeździe kolejowym w Ziębicach (woj. dolnośląskie) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy wjechał pod pociąg pasażerski.

"Na przejeździe kolejowym z zaporami samochód osobowy marki Kia wjechał bezpośrednio pod jadący pociąg pasażerski. Niestety, dwie osoby podróżujące samochodem poniosły śmierć" - podała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Samochód wjechał pod pociąg. Są ofiary śmiertelne
Samochód wjechał pod pociąg. Są ofiary śmiertelne

Wrocław

5. Wewnętrzne walki w PiS

Niedawno w PiS swoje spotkanie zorganizował Jacek Sasin. Miało być wymierzone w Mateusza Morawieckiego - zdradziła w programie "W kuluarach" Arleta Zalewska.

Reporterka "Faktów" TVN mówiła o tum, co padło na spotkaniu zorganizowanym przez Sasina. - Mateusz Morawiecki jest tym, który uderza w autorytet Jarosława Kaczyńskiego. Jedynego polityka, w którego wiedzę, umiejętność, rządzenie warto wierzyć i któremu warto ufać - zrelacjonowała słowa, które miał wypowiedzieć Sasin.

Nie jest to jedyny przejaw pogłębiających się frakcyjnych walk w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego.

"Sasin zwiera szyki". Zorganizował spotkanie "przeciwko Morawieckiemu"
"Sasin zwiera szyki". Zorganizował spotkanie "przeciwko Morawieckiemu"

Polska

Autorka/Autor: FC/adso

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

