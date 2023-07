Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 21 lipca

1. Relacje USA-Izrael wystawione na próbę

Amerykańsko-izraelskie relacje od lat mają specjalny status. Izrael od dekad jest uznawany za jedyną prozachodnią demokrację w regionie i partnera Amerykanów w walce z terroryzmem. Jednak zaufanie do sojusznika jest teraz wystawione na próbę .

Reforma sądownictwa proponowana przez rząd Benjamina Netanjahu uderza w wartości demokratyczne, czyli w to, co oba państwa dotąd tak mocno łączyło.

2. Bojownicy Grupy Wagnera przy granicy z Polską

Musimy zwiększyć ochronę naszych granic. Unia Europejska musi być przygotowana, aby odpowiednio zareagować, jeżeli jakiekolwiek wrogie działania by się pojawiły - mówił w czwartek podsekretarz stanu w polskim MSZ Paweł Jabłoński po zakończeniu obrad ministrów spraw zagranicznych Wspólnoty w Brukseli, na którym przekazał informację o zwiększonej aktywności Grupy Wagnera na Białorusi .

- Jeśli mamy obecność na Białorusi zorganizowanych grup paramilitarnych czy militarnych, to ryzyko różnego rodzaju prowokacji wzrasta - dodał.

3. Sprawa pani Joanny. Policja pokazała nagrania

Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zaprezentował nagrania, na których zarejestrowano wezwanie pogotowia do pani Joanny przez jej lekarkę oraz przyjęcie zgłoszenia w tej sprawie przez policję.

Na pytanie TVN24 o czynności dokonane przez policję w szpitalu, Szymczyk powiedział, że "jest to normalna procedura w przypadku osób, co do których mamy podejrzenie, że chcą targnąć się na własne życie".