- To historyczna zmiana paradygmatu w polityce migracyjnej - ogłosił kanclerz Austrii Christian Stocker.
Premierka Danii Mette Frederiksen mu wtórowała, mówiąc o "kamieniu milowym" i wysyłanym w świat sygnale: kto nielegalnie wjedzie do Unii Europejskiej, nie może zakładać, że będzie mógł w niej po prostu pozostać.
Niemcy, Austria, Holandia, Grecja i Dania. To - jak dotąd - pięć państw, które chcą wspólnie utworzyć w Rwandzie ośrodek dla migrantów, którym nakazano opuszczenie UE.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie były wcześniejsze próby relokacji migrantów poza Europę i jakie przyniosły rezultaty.
Jakie są założenia i skala planowanego pilotażowego projektu w Rwandzie.
Jakie kontrowersje i krytyka towarzyszą nowemu podejściu Unii Europejskiej do polityki migracyjnej.
Jakie konsekwencje finansowe i polityczne mogą wynikać z realizacji tego typu umów.
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