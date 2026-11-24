To pierwsze takie porozumienie. Historyczny przełom czy niebezpieczny precedens?

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- To historyczna zmiana paradygmatu w polityce migracyjnej - ogłosił kanclerz Austrii Christian Stocker.

Premierka Danii Mette Frederiksen mu wtórowała, mówiąc o "kamieniu milowym" i wysyłanym w świat sygnale: kto nielegalnie wjedzie do Unii Europejskiej, nie może zakładać, że będzie mógł w niej po prostu pozostać.

Niemcy, Austria, Holandia, Grecja i Dania. To - jak dotąd - pięć państw, które chcą wspólnie utworzyć w Rwandzie ośrodek dla migrantów, którym nakazano opuszczenie UE.