Paweł Durow, twórca komunikatora Telegram, został zwolniony z aresztu - podały w środę po południu media. Rosjanin, zatrzymany w sobotę we Francji, został przekazany do dyspozycji francuskiego wymiaru sprawiedliwości w celu ewentualnego postawienia zarzutów.

O tym, że Paweł Durow został zwolniony z aresztu policyjnego i przewieziony na przesłuchanie do sądu, portal CNN poinformował w środę po południu, powołując się na paryską prokuraturę. Rosjanin został przekazany do dyspozycji francuskiego wymiaru sprawiedliwości w celu ewentualnego postawienia zarzutów, przekazała AFP.

Sędzia śledczy zadecyduje, czy dochodzenie w sprawie Durowa będzie kontynuowane - przekazała agencja Reutera, wyjaśniając, że bycie objętym formalnym dochodzeniem niekoniecznie musi prowadzić do procesu. Jednak jest to wskazówka, iż "sędziowie uważają, że w sprawie zgromadzono wystarczająco dużo dowodów, by kontynuować dochodzenie". "Dochodzenia mogą trwać latami, zanim dojdzie do pierwszej rozprawy lub nim zostaną umorzone", pisze Reuters.