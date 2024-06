Partia Mandeli wygrywa wybory w RPA, ale traci większość

Komisja wyborcza Republiki Południowej Afryki ogłosiła w niedzielę oficjalne wyniki wyborów do Zgromadzenia Narodowego. Żadna z partii nie zdobyła większości. Wygrał rządzący krajem od 30 lat Afrykański Kongres Narodowy (ANC), który jednak uzyskał zaledwie 159 z 400 miejsc w tamtejszym parlamencie.

"Ludzie oczekują współpracy"

Afrykański Kongres Narodowy po raz pierwszy od 30 lat stracił zdecydowaną większość. To najgorszy wynik wyborczy partii. AKN to najstarszy ruch wyzwoleńczy w Afryce, przez lata kierowany przez Nelsona Mandelę – od czasu dojścia do władzy 30 lat temu i położenia kresu rządom białej mniejszości.