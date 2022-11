Papież w Bahrajnie. "Przybywam do was jako brat i pielgrzym pokoju"

Trwa czterodniowa wizyta papieża w Bahrajnie w Zatoce Perskiej. To jego 39. zagraniczna pielgrzymka, a zarazem pierwsza w historii wizyta papieża w tym kraju. W piątek Franciszek spotkał się w meczecie z Muzułmańską Radą Starszych. - Bóg pokoju nigdy nie prowadzi do wojny, nigdy nie nawołuje do nienawiści, nigdy nie skłania do przemocy. A my, którzy w Niego wierzymy, jesteśmy powołani do krzewienia pokoju - mówił między innymi.

W Bahrajnie papież Franciszek spotkał się między innymi z Muzułmańską Radą Starszych. Zapewnił przedstawicieli islamu, że przybył do nich jako "brat i pielgrzym pokoju".

Muzułmańska Rada Starszych jest założoną w 2014 roku międzynarodową organizacją z siedzibą w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jej celami są przełamanie podziałów wewnątrz islamu, położenie kresu przemocy oraz obrona islamskich wartości i zasady tolerancji.

Franciszek w Awali w Bahrajnie PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

"Bóg pokoju nigdy nie prowadzi do wojny"

W meczecie przy Pałacu Królewskim w Awali w centrum Bahrajnu, niedaleko stolicy kraju Manamy papież mówił: - Niech pokój zstąpi i trwa w was, którzy pragniecie go szerzyć, zaszczepiając w sercach wartości szacunku, tolerancji i umiarkowania. W was, którzy postanawiacie wzmacniać przyjazne stosunki, wzajemny szacunek i zaufanie wobec tych, którzy, tak jak ja, wyznają inną wiarę.

- Pragnę podkreślić, że Bóg pokoju nigdy nie prowadzi do wojny, nigdy nie nawołuje do nienawiści, nigdy nie skłania do przemocy. A my, którzy w Niego wierzymy, jesteśmy powołani do krzewienia pokoju za pomocą jego narzędzi, takich jak spotkanie, cierpliwe negocjacje i dialog, który jest tlenem współistnienia - dodawał Franciszek. - Przybywam do was jako wierzący w Boga, jako brat i pielgrzym pokoju. Przychodzę do was, abyśmy podążali razem w duchu Franciszka z Asyżu, który mawiał: "Jeśli głosicie pokój ustami, tak, a nawet jeszcze bardziej, miejcie go w sercach waszych - powiedział.

Papież Franciszek w Bahrajnie spotkał się Muzułmańską Radą Starszych PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Franciszek mówił też potrzebie spotykania się i poznawania, przezwyciężania historycznych uprzedzeń i nieporozumień oraz wspólnej troski o sprawiedliwość społeczną, dobro moralne, pokój i wolność. - Są to zadania, które spoczywają na nas, przywódcach religijnych: w obliczu coraz bardziej zranionej i rozdartej ludzkości, która oddycha z niepokojem i lękiem pod płaszczykiem globalizacji - wyjaśnił. - Nasza skromna i skuteczna broń to modlitwa i braterstwo - dodał.

Podczas spotkania na dziedzińcu meczetu dwoje dzieci odczytało fragmenty Koranu i Księgi Rodzaju.

Franciszek w Bahrajnie Reuters

Papież: słuszne jest stwierdzenie, że to, co nas łączy, znacznie przewyższa to, co nas dzieli

Drugi dzień wizyty Franciszka w Bahrajnie zakończyła modlitwa o pokój w trakcie ekumenicznego spotkania w katedrze Matki Bożej Arabskiej, patronki Zatoki Perskiej. Papież przekonywał tam, że cechą wyróżniającą chrześcijan jest to, że "kochają wszystkich". W spotkaniu uczestniczył król Bahrajnu Hamad ibn Isa Al Chalifa. Przybył również prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej.

Papież w przemówieniu do przedstawicieli wyznań chrześcijańskich mówił, że "słuszne jest stwierdzenie, że to, co nas łączy, znacznie przewyższa to, co nas dzieli".

Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej i papież Franciszek PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

Odnosząc się do geografii Bahrajnu, który tworzą 33 wyspy, stwierdził: - Podobnie jak na tym archipelagu nie brakuje solidnych połączeń między wyspami, tak niech będzie również między nami, abyśmy nie byli odizolowani, lecz trwali w braterskiej wspólnocie.

W katedrze papież zachęcił do refleksji. - Zapytajmy teraz siebie, kiedy modlimy się razem o pokój: czy naprawdę jesteśmy ludźmi pokoju? Czy jest w nas pragnienie, by wszędzie, nie oczekując niczego w zamian, ukazywać łagodność Jezusa? Czy czynimy naszymi, niosąc je w naszych sercach i w naszych modlitwach, trudy, rany i rozłamy, które widzimy wokół nas? - pytał.

Do katedry na pustyni papież przyjechał prosto z meczetu. Podczas podróży do Bahrajnu, podobnie jak podczas poprzednich, poruszał się na wózku - poddaje się fizjoterapii w związku z dotkliwym bólem kolana. Prawie 86-letni Franciszek, który w samolocie do Bahrajnu wyjawił dziennikarzom, że bardzo boli go kolano, jest generalnie w dobrej formie.

Autor:akw / prpb

Źródło: PAP