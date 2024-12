Sanie świętego Mikołaja nie dojechały na zabawę do dzieci koło Padwy na północy Włoch. Wszystko dlatego, że pojazd miał silnik, jednak nie posiadał tablicy rejestracyjnej i homologacji. Karabinierzy stwierdzili, że tym samym nie spełnia przepisów i nie nadaje się do użytku drogowego.

Do zatrzymania pojazdu doszło w miejscowości Montegrotto Terme w niedzielny wieczór. Zdarzenie, które zepsuło dzieciom spotkanie przy choince, wywołało duże poruszenie i falę niezadowolenia - podaje agencja ADNKronos.

Włoscy żandarmi zatrzymali na ulicy udekorowany zmotoryzowany pojazd, przypominający sanie i zabronili jego dalszej jazdy do przedszkola, gdzie na świętego Mikołaja czekały dzieci. Ponieważ Mikołaj nie dojechał, zabawa została odwołana.

Impreza organizowana od lat

Przyczyny zablokowania pojazdu wyjaśnił komendant miejscowego posterunku karabinierów porucznik Diego Del Tufo, mówiąc: "Nie mogliśmy ustalić, co to jest za pojazd, i dlatego poprosiliśmy przedszkole o przedstawienie dokumentacji, na co ma 30 dni".