Padł strzał, centrum handlowe w Oslo ewakuowane

Strzały w centrum handlowym w Oslo

Wszystko rozegrało się w poniedziałek przed godz. 11 w centrum handlowym Storo w Oslo. Według rzecznika prasowego policji podejrzany sam zadzwonił na policję. Później funkcjonariusze dostali informację, że oddał strzał, gdy byli w drodze.

Dom handlowy został ewakuowany, a na miejsce zdarzenia skierowano kilkanaście radiowozów i karetki pogotowia.

Policja zatrzymała 19-latka. Znaleziono przy nim broń palną, amunicję, kij bejsbolowy, a w jego pobliżu także nóż.

Storo Storsenter to jeden z największych obiektów handlowych w Oslo. Liczy 56 tys. m kw. powierzchni i mieści ponad 140 sklepów. Po przeszukaniu, około godziny 11.40, został ponownie otwarty.

