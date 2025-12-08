Padł strzał, centrum handlowe w Oslo ewakuowane

Wszystko rozegrało się w poniedziałek przed godz. 11 w centrum handlowym Storo w Oslo. Według rzecznika prasowego policji podejrzany sam zadzwonił na policję. Później funkcjonariusze dostali informację, że oddał strzał, gdy byli w drodze.
Dom handlowy został ewakuowany, a na miejsce zdarzenia skierowano kilkanaście radiowozów i karetki pogotowia.
Policja zatrzymała 19-latka. Znaleziono przy nim broń palną, amunicję, kij bejsbolowy, a w jego pobliżu także nóż.
Storo Storsenter to jeden z największych obiektów handlowych w Oslo. Liczy 56 tys. m kw. powierzchni i mieści ponad 140 sklepów. Po przeszukaniu, około godziny 11.40, został ponownie otwarty.
Autorka/Autor: aaw/lulu
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock