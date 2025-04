Oświadczenie Kremla i zaskakujący wpis Trumpa

Steve Witkoff na Kremlu. Ma rozmawiać z Władimirem Putinem Źródło: Reuters

Rosyjski przywódca Władimir Putin potwierdził gotowość do negocjacji z Ukrainą bez warunków wstępnych na spotkaniu z wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem - podała w sobotę agencja Reuters, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Tymczasem Donald Trump, po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Rzymie, stwierdził, że "Putin go zwodzi".

- Podczas rozmowy z wysłannikiem Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem Władimir Putin powtórzył, że strona rosyjska jest gotowa wznowić proces negocjacji z Ukrainą bez żadnych warunków wstępnych - oznajmił w sobotę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Putin spotkał się z Witkoffem w piątek. Ich rozmowa trwała trzy godziny. To było czwarte spotkanie rosyjskiego przywódcy i wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa w ciągu ostatnich trzech miesięcy - przypomniała rosyjska agencja Interfax.

Zaskakujący wpis Trumpa

Tymczasem Donald Trump, po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Rzymie, gdzie obydwaj wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka, stwierdził we wpisie na platformie Truth Social, że "Putin go zwodzi".

Prezydent USA napisał, że Putin nie powinien był bombardować cywilnych terenów w Ukrainie. "Nie było powodu, aby w ciągu ostatnich kilku dni Putin ostrzeliwał cywilne obszary, miasta i miasteczka" - stwierdził Trump. "To skłania mnie do myślenia, że może on nie chce zatrzymać wojny" - dodał. "Po prostu mnie zwodzi. Może trzeba sobie z nim poradzić inaczej, poprzez "bankowość" lub "sankcje wtórne"? Zbyt wielu ludzi umiera" - napisał amerykański prezydent.

15 minut rozmowy z Zełenskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował po sobotnim spotkaniu z Donaldem Trumpem, że było ono "bardzo symboliczne", które "może okazać się historycznym". "Dobre spotkanie. W cztery oczy zdołaliśmy omówić wiele. Mamy nadzieję na wynik wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Obrona życia naszych ludzi. Pełne i bezwarunkowe wstrzymanie ognia. Solidny i długotrwały pokój, który uchroni (nas) przed powtórzeniem się wojny" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Spotkanie Zełenskiego i Trumpa w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie Źródło: PAP/EPA

Jak podkreślił, było to "bardzo symboliczne spotkanie, które ma potencjał, by stać się historycznym, jeśli osiągnięte zostaną wspólne rezultaty". Zełenski podziękował na koniec wpisu Trumpowi.

Biały Dom i strona ukraińska zapewniły, że była to konstruktywna rozmowa. Rzecznik Zełenskiego Serhij Nykyforow powiadomił, że trwała ona około 15 minut.