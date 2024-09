"Wykorzystywali jego śmierć". Ojciec zmarłego 11-latka domaga się przeprosin od Trumpa i Vance'a

Ojciec 11-latka domaga się przeprosin

Ojciec chłopca Nathan Clark we wtorek zabrał głos na otwartym spotkaniu rady miasta. Podkreślił, że śmierć jego syna jest wykorzystywana politycznie przez republikanów - Donalda Trumpa i jego kandydata na wiceprezydenta JD Vance'a do szerzenia nagonki na Haitańczyków w Ohio. Wcześniej tego samego dnia Vance napisał w serwisie X, że "dziecko zostało zamordowane przez imigranta z Haiti, który nie miał prawa tu być". Z kolei na koncie powiązanym z kampanią Trumpa opublikowano zdjęcie sprawcy wypadku obok zdjęcia zmarłego chłopca z podpisem: "Pamiętajcie: 11-letni Aiden Clark został zabity w Springfield w Ohio, gdy jechał do szkoły, przez haitańskiego imigranta, którego Kamala Harris wpuściła do kraju".