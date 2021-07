Połknął torebkę z marihuaną, zaczął się dusić. Policjant go uratował

Policjant drogówki ze stanu Ohio uratował życie kierowcy duszącemu się torebką z marihuaną. Mężczyzna próbował połknąć narkotyki, by ukryć je przed funkcjonariuszem po tym, jak został zatrzymany za przekroczenie prędkości. - Chcesz umrzeć z powodu drobnego wykroczenia? - pytał policjant.

Do zdarzenia doszło 3 lipca na autostradzie w hrabstwie Portage w Ohio. Funkcjonariusz Charles Hoskin zatrzymał kierowcę białego sedana za przekroczenie prędkości o ponad 20 mil na godzinę (około 32 km/h).

Na nagraniu z kamery zamieszczonej na radiowozie widać, jak funkcjonariusz podchodzi do pojazdu i orientuje się, że siedzący w środku kierowca się dławi. Policjant pyta go, czy może oddychać. Ten wysiada z samochodu. Widząc, że mężczyzna się dusi, Hoskin przystępuje do udzielenia mu pierwszej pomocy. Policjant wykonuje tak zwany chwyt Heimlicha, obejmując kierowcę oburącz w pasie, naciskając na przeponę. Kilka sekund później, po skutecznym odblokowaniu dróg oddechowych, mężczyzna wypluwa plastikową torebkę.