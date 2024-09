Naukowcy z Danii odkryli gen o nazwie OSER1, który wpływa na proces starzenia się i może mieć kluczowe znaczenie dla długowieczności człowieka. Zdaniem badaczy odkrycie może otworzyć drogę do opracowywania nowych metod leczenia chorób związanych z wiekiem.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Kopenhadze odkrył jeden z ważniejszych genów, które wpływają na długość życia - jest to gen kodujący białko o nazwie OSER1. Wyniki badań opublikowano na łamach czasopisma "Nature Communications" 21 sierpnia, opisano je także na stronie uczelni.

Niezwykłe odkrycie naukowców

Badacze poinformowali, że znaleźli 10 genów i manipulowali nimi w ten sposób, że zmieniały one długość życia u zwierząt. Zauważyli, że OSER1 działał spośród nich najsilniej. Prof. Lene Juel Rasmussen, główna autorka badania wyjaśniła, że białko to występuje u różnych zwierząt, takich jak muszki owocowe, nicienie, jedwabniki, ale także u ludzi. - Zidentyfikowaliśmy białko, które może przedłużyć życie. To nowy czynnik, który oddziałuje na długowieczność - podkreśliła.