Świat Reakcja MSZ Ukrainy. "Zagrożenie dla całej Europy" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Kosiniak-Kamysz: mamy do czynienia z kolejną prowokacją Rosji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w związku z "upadkiem obiektu" w powiecie biłgorajskim.

"Kolejne naruszenie polskiej (i NATO-wskiej) przestrzeni powietrznej w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę pokazuje, jakie zagrożenia dla całej Europy i wspólnoty transatlantyckiej niesie ze sobą rosyjska agresja" - napisał ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha na platformie X.

Jak wskazał, w tym samym czasie, gdy "Moskwa próbuje zainicjować dyskusję na temat ''nowej architektury bezpieczeństwa w Europie;", rosyjskie ataki podważają "istniejący porządek bezpieczeństwa". "Pierwszym krokiem w kierunku jego wzmocnienia byłoby prawdopodobnie zaprzestanie takich ataków" - podkreślił Sybiha.

"Solidaryzujemy się z Polską i Polakami. Ściśle współpracujemy, aby zapewnić wszelką niezbędną pomoc w wyjaśnieniu tego incydentu i zapobieganiu podobnym zagrożeniom w przyszłości"- zapewnił Sybiha.

Zaznaczył też, że Ukraina stanowi pierwszą linię obrony przed rosyjskim zagrożeniem, a wspierając potencjał Ukrainy, sojusznicy chronią własnych obywateli i swoje bezpieczeństwo. Ocenił, że obecnie kluczowe znaczenie ma zwiększenie presji na Rosję, wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy oraz kontynuowanie wysiłków na rzecz pokoju.

Another violation of Polish (and NATO) airspace as a result of the massive Russian attack on Ukraine demonstrates the threats posed by Russian aggression to the whole of Europe and the transatlantic community.



While Moscow tries to initiate discussions about the “new security… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 20, 2026 Rozwiń Źródło: X/Andrii Sybiha

Obiekty rozbiły się w trzech lokalizacjach we wschodniej Polsce

W piątek rano polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. Pojawiły się także doniesienia o możliwym rozbiciu się obiektu na terenie Polski.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził następnie, że w trzech lokalizacjach w województwach lubelskim i podkarpackim odnaleziono szczątki rosyjskich obiektów. Są to: Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim, Mołodycz w powiecie jarosławskim i Rudnik nad Sanen w powiecie niżańskim.

Jak mówił, w Nowym Lipowcu "już możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101". - W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy - powiedział Kosiniak-Kamysz, nie podając szczegółów.

- Nie wygląda to na przypadek. Wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją Rosji - przekazał na późniejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk.