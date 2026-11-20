Reakcja MSZ Ukrainy. "Zagrożenie dla całej Europy"
W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w związku z "upadkiem obiektu" w powiecie biłgorajskim.
"Kolejne naruszenie polskiej (i NATO-wskiej) przestrzeni powietrznej w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę pokazuje, jakie zagrożenia dla całej Europy i wspólnoty transatlantyckiej niesie ze sobą rosyjska agresja" - napisał ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha na platformie X.
Jak wskazał, w tym samym czasie, gdy "Moskwa próbuje zainicjować dyskusję na temat ''nowej architektury bezpieczeństwa w Europie;", rosyjskie ataki podważają "istniejący porządek bezpieczeństwa". "Pierwszym krokiem w kierunku jego wzmocnienia byłoby prawdopodobnie zaprzestanie takich ataków" - podkreślił Sybiha.
"Solidaryzujemy się z Polską i Polakami. Ściśle współpracujemy, aby zapewnić wszelką niezbędną pomoc w wyjaśnieniu tego incydentu i zapobieganiu podobnym zagrożeniom w przyszłości"- zapewnił Sybiha.
Zaznaczył też, że Ukraina stanowi pierwszą linię obrony przed rosyjskim zagrożeniem, a wspierając potencjał Ukrainy, sojusznicy chronią własnych obywateli i swoje bezpieczeństwo. Ocenił, że obecnie kluczowe znaczenie ma zwiększenie presji na Rosję, wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy oraz kontynuowanie wysiłków na rzecz pokoju.
Obiekty rozbiły się w trzech lokalizacjach we wschodniej Polsce
W piątek rano polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podczas nocnych zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. Pojawiły się także doniesienia o możliwym rozbiciu się obiektu na terenie Polski.
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził następnie, że w trzech lokalizacjach w województwach lubelskim i podkarpackim odnaleziono szczątki rosyjskich obiektów. Są to: Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim, Mołodycz w powiecie jarosławskim i Rudnik nad Sanen w powiecie niżańskim.
Jak mówił, w Nowym Lipowcu "już możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101". - W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy - powiedział Kosiniak-Kamysz, nie podając szczegółów.
- Nie wygląda to na przypadek. Wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją Rosji - przekazał na późniejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk.