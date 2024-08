Nowy akt oskarżenia przeciwko Trumpowi

Nowy akt oskarżenia przeciwko Donaldowi Trumpowi został ogłoszony we wtorek przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha. Dotyczy on prób utrzymania się przy władzy byłego prezydenta USA, mimo przegranych wyborów w 2020 roku. Nowy, okrojony akt dokument uwzględnia orzeczenie Sądu Najwyższego z 1 lipca przyznające politykowi częściowy immunitet.

W nowym akcie oskarżenia zatwierdzonym przez nową wielką ławę przysięgłych śledczy wciąż stawiają Donaldowi Trumpowi te same zarzuty związane z jego działaniami zmierzającymi do unieważnienia wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku i utrzymania się przy władzy, lecz ograniczają swoje zarzuty do działań Trumpa o charakterze prywatnym.