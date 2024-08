Aż o 93 procent do 2050 roku zwiększy się liczba zgonów mężczyzn z powodu nowotworów - alarmują naukowcy z Australii. Zauważyli, że to właśnie mężczyźni, częściej niż kobiety, przejawiają sprzyjające rozwojowi raka zachowania, takie jak spożywanie tytoniu i alkoholu.

W poniedziałek w czasopiśmie "Cancer" ukazało się nowe badanie autorstwa australijskich naukowców z Uniwersytetu Queensland. Wzięto w nim pod uwagę liczby zachorowań oraz zgonów z powodu 30 różnych typów raka u mężczyzn z 185 krajów świata w 2022 roku. Na tej podstawie badacze stworzyli analizy dotyczące możliwej sytuacji w 2050 roku.

Wzrost zachorowań na raka wśród mężczyzn

Z badania wynika, że ogólna liczba przypadków raka wśród mężczyzn zwiększy się z 10,3 mln w 2022 roku do 19 mln w 2050 roku, a zatem o 84 proc. Liczba zgonów z powodu nowotworu wzrośnie z 5,4 mln do 10,5 mln, co stanowi wzrost o 93 proc. Szczególnie pogorszy się sytuacja mężczyzn powyżej 65. roku życia, wśród których liczba zgonów może być większa aż o 117 proc.

Eksperci zwrócili uwagę, że w przypadku mężczyzn częściej niż w przypadku kobiet zauważa się obecność czynników sprzyjających rozwojowi nowotworów, takich jak palenie tytoniu i spożywanie alkoholu. Zauważyli, że w 2020 roku ponad 32 proc. mężczyzn na świecie paliło papierosy, w porównaniu do 6,5 proc. kobiet. Zdaniem badaczy prowadzi to do większej zachorowalności na raka wśród nich oraz do częstszego umierania z tego powodu. Co więcej, mężczyźni częściej narażeni są na występowanie szkodliwych czynników w środowisku pracy, a także rzadziej są skłonni do wykonywania badań profilaktycznych.

Naukowcy przewidują, że podobnie jak w 2022 roku, w 2050 roku najczęstszym typem raka wśród mężczyzn będzie rak płuc i to ten nowotwór najczęściej będzie prowadził do ich śmierci. Nowotwór, którego liczba przypadków wzrośnie najbardziej w stosunku do obecnej, to jednak ich zdaniem międzybłoniak, a pod względem liczby zgonów - rak prostaty.

Coraz większe zagrożenie nowotworami - główne czynniki ryzyka

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2050 roku może być wykryte łącznie nawet 35 mln nowych przypadków raka wśród mężczyzn i kobiet, co oznacza, że będziemy mieć do czynienia z 77-procentowym wzrostem wobec obecnej sytuacji. Wśród najważniejszych powodów przyczyniających się do tego wzrostu wymieniano starzenie się i rozrastanie populacji, zmiany w narażeniu ludzi na czynniki ryzyka, takie jak zanieczyszczenie powietrza, a także spożycie tytoniu i alkoholu oraz otyłość.

American Cancer Society szacuje zaś, że nawet jedna na pięć z żyjących dziś osób zachoruje w ciągu swojego życia na raka, a jeden na dziewięciu mężczyzn i jedna na dwanaście kobiet umrze z tego powodu.

