W poniedziałek, w przeddzień Światowego Dnia Walki z Rakiem, na łamach czasopisma "The Lancet Respiratory Medicine" ukazało się nowe badanie autorstwa Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC). Naukowcy alarmują w nim, że rośnie odsetek osób, u których zdiagnozowano raka płuc, choć nigdy nie paliły papierosów. Według IARC jest to obecnie piąta przyczyna zgonów z powodu nowotworów wśród osób niepalących na świecie.

Rak płuc wśród osób niepalących

Jak opisuje "The Guardian", rak płuc wśród osób niepalących występuje niemal wyłącznie jako gruczolakorak (adenocarcinoma). Stał się on w ostatnich latach dominującym podtypem raka płuc. Spośród prawie 2,5 mln nowych przypadków raka płuc na świecie odnotowanych w 2022 roku, ponad 717 tys. przypadków wśród mężczyzn i prawie 542 tys. wśród kobiet stanowił właśnie gruczolakorak. To odpowiednio 45,6 i 59,7 proc., podczas gdy w 2020 roku było to odpowiednio 39 proc. i 57,1 proc. Jednocześnie według naukowców w przypadku prawie 114,5 tys. mężczyzn i prawie 80,4 tys. kobiet, a zatem ok. 15 proc. wszystkich przypadków tego typu nowotworu, przyczyną jego rozwoju było zanieczyszczenie powietrza.