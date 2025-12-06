Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Ameryka definitywnie zamyka drzwi ery powojennej"

Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Magdalena Górnicka-Partyka: Trump będzie działał aktywnie na rzecz wspierania ruchów eurosceptycznych
Źródło: TVN24
Ogłoszona w piątek nowa Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest wymierzona w Europejczyków i stanowi historyczne zerwanie z erą po II wojnie światowej - komentuje francuski dziennik "Le Monde". Zdaniem brytyjskiego "Financial Times" strategia to "radykalna reorientacja amerykańskiej dyplomacji".

"Nigdy wcześniej oficjalny dokument tego rodzaju nie charakteryzował się taką obojętnością wobec przeciwników Ameryki i tak złym traktowaniem jej tradycyjnych sojuszników, zwłaszcza europejskich" - zauważył dziennik.

Jak podkreślił "Le Monde", fragmenty strategii dotyczące Europy przypominają przemówienia wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w Monachium w lutym br., kiedy krytykował europejskie elity i stosunki panujące w Unii Europejskiej.

Nowa strategia bezpieczeństwa USA. "Wywraca porządek"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowa strategia bezpieczeństwa USA. "Wywraca porządek"

"Komunikat skierowany do Moskwy"

Francuski dziennik przypomniał, że dokument mówi o końcu rozszerzenia NATO, co stanowi cios dla aspiracji Ukrainy. "Jest to komunikat skierowany do Moskwy, oznaczający czerwone światło dla przystąpienia Ukrainy do Sojuszu i milczące uznanie strefy wpływów Rosji" - uważa "Le Monde".

"Ten dokument jest gorzką pigułką dla wielu Europejczyków" - ocenił cytowany przez dziennik Charles Kupchan z Council on Foreign Relations. Jego zdaniem tekst ten nie wnosi jednak wiele nowego i nie będzie miał zapewne wielkiego wpływu na stosunki transatlantyckie.

"Ameryka definitywnie zamyka drzwi ery powojennej (po 1945 roku). Tradycyjne sojusze przestają cokolwiek znaczyć, bo wszystko opiera się teraz na wymuszaniu ustępstw i grze sił" - uważa "Le Monde".

2 grudnia 2025 r.
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Amerykańskie założenia dotyczące bezpieczeństwa narodowego

W nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych podkreślono, że polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet między innymi powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

"Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas skończyły się" - ogłoszono w dokumencie, zapowiadając przełożenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników Ameryki.

W dokumencie mowa jest też o odrzuceniu "niefortunnej koncepcję globalnej dominacji" USA przy równoczesnym zapewnieniu "równowagi sił", by żadne inne mocarstwo nie osiągnęło pozycji dominującej. Dotyczy to również Europy, która w dokumencie jest mocno krytykowana.

Klatka kluczowa-69691
Trump o wojnie w Ukrainie: co za bałagan
Źródło: Reuters/TVN24

"Projekt nieliberalnego porządku międzynarodowego"

Nową strategię bezpieczeństwa USA komentują także media w Wielkiej Brytanii.

"Nowa strategia autorstwa administracji prezydenta USA Donalda Trumpa znacząco odbiega od strategii jego poprzednika w Białym Domu Joe Bidena" - ocenia dziennik "Financial Times", komentując, że to "radykalna reorientacja amerykańskiej dyplomacji". Według niego dokument ostro krytykuje tradycyjnych sojuszników USA, między innymi obwiniając Europę o blokowanie wysiłków USA zmierzających do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą i oskarżając o ignorowanie "znacznej europejskiej większości", która pragnie pokoju. Jednocześnie o wiele mniejszy nacisk położono na rywalizację z Chinami czy Rosją.

- Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA to projekt nieliberalnego porządku międzynarodowego – powiedział w rozmowie z "FT" Tom Wright, ekspert ds. polityki zagranicznej w amerykańskim think tanku Brookings Institution, który zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego za rządów Bidena.

W jego opinii, odrzucona została "fundamentalna idea (…), że Stany Zjednoczone rywalizują o władzę z Chinami i Rosją". Wright zauważył, że według nowej strategii USA "patrzą na Chiny niemal wyłącznie przez pryzmat gospodarki, milczą na temat zagrożenia ze strony Rosji i większość energii poświęcają na atakowanie europejskich sojuszników Ameryki".

Jak napisał "FT", "strategia nawiązuje do przemówienia wygłoszonego w lutym przez wiceprezydenta USA J.D. Vance'a na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, które zaskoczyło europejskich sojuszników swoim wrogim tonem oraz stwierdzeniem, że kontynent stoi w obliczu większego zagrożenia ze strony własnych słabości demokracji niż agresji ze strony Rosji".

Kwaśniewski: pułapka, która nazywa się Donald Trump
Źródło: TVN24

"Sojusznicy mogą zacząć panikować, despoci będą wiwatować"

"Sojusznicy mogą zacząć panikować, despoci będą wiwatować" - komentuje "The Economist". Tygodnik przewiduje, że lektura dokumentu "dla wielu czytelników będzie głęboko niepokojąca".

Magazyn zauważył, że Stany Zjednoczone odrzuciły swoją dotychczasową interwencjonistyczną ideę nakłaniania krajów do przyjęcia demokratycznych wartości. "To odpowiada Rosji, Chinom oraz monarchiom Bliskiego Wschodu. Jednak w Europie, gdzie MAGA martwi się 'wokeizmem' (lewicowy kierunek społeczno-polityczny - red.), migracją i dominacją wartości liberalnych, strategia ta otwarcie deklaruje, że »celem powinna być pomoc Europie w skorygowaniu jej trajektorii, na której obecnie się znajduje'" - czytamy na łamach tygodnika.

Trump: nie wyznaczam żadnych terminów w sprawie porozumienia pokojowego
Źródło: Reuters

"Nawiązanie do populistycznej prawicy"

Zdaniem "The Economist" recepta dla Europy wynika z amerykańskiego "judeochrześcijańskiego nacjonalizmu". Ma o tym świadczyć wezwanie USA do "bezkompromisowego celebrowania indywidualnego charakteru i historii narodów europejskich", które ma być wspierane przez "patriotyczne partie europejskie".

"Jest to nawiązanie do populistycznej prawicy, w tym do Zjednoczenia Narodowego we Francji, Reform UK w Wielkiej Brytanii i Alternatywy dla Niemiec, którą wiceprezydent J.D. Vance poparł na początku tego roku, przemawiając na konferencji w Monachium. Jeśli taki jest program administracji Trumpa, to jak centrowe rządy w Europie, które postrzegają te partie jako poważne zagrożenie, mają traktować Amerykę jako sojusznika?" - pyta "The Economist".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USAFrancjaEuropaDonald TrumpNATOWielka Brytania
Czytaj także:
Publiczność zastąpiła Kazika na koncercie Kultu na Teneryfie
Kult zagrał bez Kazika. "Jeszcze rano były bardzo ciężkie nastroje"
Marta Balukiewicz
Donald Tusk
Tusk pisze do Amerykanów. "To jedyna rozsądna strategia"
Polska
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Będzie kolejny szczyt w sprawie Ukrainy. "Musimy nadal wywierać presję"
Świat
imageTitle
Kandydaci do mistrzostwa rozdawali karty w ostatnich kwalifikacjach
Najnowsze
Choco
Zniknął w 2021 roku. Odnalazł się tysiące kilometrów od domu
METEO
Mogli liczyć chociażby na jedzenie i ubranie
Spada liczba migrantów na granicy. "To nie jest przypadek"
Tomasz Mikulicz
Meghan Markle
Doniesienia o amputacji. Meghan Markle próbowała skontaktować się z ojcem
Świat
imageTitle
Diggins zaskoczyła rywalki. "Miałam siłę na jeden zryw"
EUROSPORT
imageTitle
18-letni polski talent wskazuje mankamenty po konkursie w Wiśle
EUROSPORT
imageTitle
Niesłychana dominacja Norwegów. 101. raz Klaebo
Najnowsze
Jedno z wysypisk śmieci w Ghanie
Nielegalny recykling zanieczyszcza powietrze. "Niepodważalne, długofalowe skutki"
METEO
imageTitle
Słoweniec poza zasięgiem w Wiśle. Żyła najwyżej w sezonie
EUROSPORT
imageTitle
Gol Casha i emocje do końca w hicie Premier League
EUROSPORT
imageTitle
Pierwszy konkurs w Wiśle (RELACJA)
EUROSPORT
Mężczyzna płacić zbliżeniowo cudzą kartą
Koniec awarii w największym banku w Polsce. "Przepraszamy za utrudnienia"
BIZNES
imageTitle
Zobacz świetny skok Prevca w pierwszej serii w Wiśle
Najnowsze
Jesień, chłód, deszcz, pogoda
Gigantyczna anomalia temperatury. Jak ciepło się zrobi?
METEO
50 min
pc
Podsłuchy, Wenezuela i układy z Putinem. W co gra Trump?
Ciekawe czasy
Choinki do wypożyczenia w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku
Ruszyła akcja "Wypożycz choinkę". Tak można pomóc dzikim zwierzętom
Trójmiasto
imageTitle
Złota zmiana w Gdyni. Rezerwowy uratował zespół
EUROSPORT
Szwajcaria zakazała mammografii? To powracający fake news
FAŁSZSzwajcaria zakazuje, w Kanadzie i Włoszech też planują? O co chodzi z mammografią
Zuzanna Karczewska
Syreny alarmowe Warszawa
W tych dniach będą wyły syreny
WARSZAWA
Ślisko, oblodzenie, marznące opady, lód
Ślisko i niebezpiecznie. IMGW wydał alarmy
METEO
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Sąd zdecydował, podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai wróci do Polski
WARSZAWA
14 min
pc
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Bardzo dobry krok"
Fakty o świecie
Ozzy Osbourne na koncercie w Gdańsku. Zdjęcie z 9 sierpnia 2011 roku
Legenda rocka patronem lotniska? Władze podjęły decyzję
BIZNES
Maria Corina Machado
Żyje w ukryciu, ale pojawi się w Norwegii. "Nie możemy powiedzieć nic więcej"
Świat
imageTitle
Rewelacyjny reprezentant Polski otarł się o rekord świata
EUROSPORT
Kobieta wtargnęła do samochodu nauki jazdy. Miała przy sobie środki odurzające
Wsiadła do auta prowadzonego przez kursantkę, musieli ją wyciągnąć siłą
Wrocław
imageTitle
Były reprezentant Polski na dobre odmienił oblicze klubu Bundesligi
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica