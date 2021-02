Nowa odmiana wirusa na przedmieściach Paryża. Zakażenia w szkole

Pierwszy przypadek zakażenia tym typem wirusa zdiagnozowano we Francji 31 grudnia 2020 roku u mężczyzny mieszkającego w departamencie Górnego Renu, w pobliżu granicy ze Szwajcarią, który powrócił z Republiki Południowej Afryki.

Koronawirus we Francji

Koronawirus we Francji THOMAS SAMSON/AFP POOL/EPA/PAP

Naukowcy ostrzegają: obecne restrykcje nie są wystarczające

Przeprowadzone przez dwóch naukowców z Lille modelowanie epidemii koronawirusa pokazało, że wariant brytyjski patogenu może stać się dominujący we Francji od marca - poinformował w niedzielę profesor Philippe Amouyel, który jest współautorem modelu. Mutacja brytyjska stanie się dominująca we Francji około 1 marca" - oświadczył uczony na łamach magazynu "Journal du Dimanche".

Naukowiec zaleca noszenie masek kategorii 1 i masek chirurgicznych, a także przedłużenie godziny policyjnej w weekendy, co jego zdaniem pozwoli "zmniejszyć transmisję w kręgach prywatnych, które pozostają podstawowym źródłem zakażeń".

Prawie 20 tysięcy zakażeń w ciągu doby

W ciągu ostatniej doby służby medyczne zarejestrowały we Francji zakażenie koronawirusem u 19 715 osób, a na COVID-19 zmarło w szpitalach 171 chorych - podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Szczepienia przeciw COVID-19 we Francji

Szczepienia przeciw COVID-19 we Francji PAP/EPA/OLIVIER CHASSIGNOLE

Z powodu zakażenia do szpitali trafiło w ciągu ostatniej doby 790 chorych, w tym 160 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z COVID-19 wzrosła o 325 i wynosi 27 652. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych było 3262 chorych, to jest o 47 więcej niż w sobotę.

Od początku pandemii liczba wykrytych zakażeń koronawirusem wzrosła we Francji do 3 337 048, a liczba zmarłych do 78 965. Odsetek testów na koronawirusa z wynikiem dodatnim spadł i wynosi 6,5 proc.