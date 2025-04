Wierni modlą się za zdrowie Franciszka na placu Świętego Piotra Źródło: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Pierwszy żłobek dla dzieci pracowników urzędów i instytucji w Watykanie zainaugurował 15 kwietnia swoją działalność w budynku przy Via San Luca. Opiekę zapewniają w nim wychowawczynie mówiące po włosku i angielsku. To pierwsza tego typu placówka zlokalizowana w obrębie Murów Leona. Zarazem kolejna prorodzinna inicjatywa papieża Franciszka. Patronami żłobka są święty Franciszek i święta Klara z Asyżu. Podkreślono, że o otwarcie placówki prosili pracownicy Watykanu.

Jak pisze portal "Vatican News", projekt był "bardzo pożądany przez papieża Franciszka, który podkreśla, jaką wagę Kościół przykłada do rodziny". Żłobek jest zarazem częścią Globalnego Paktu Edukacyjnego, promowanego przez papieża Franciszka od 2019 r. - To z pewnością jeden z kroków w celu realizacji zamierzeń Ojca Świętego - wyjaśnia prawniczka Azzurra Lacirignola, przedstawicielka Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. - Żłobek jest projektem bardzo pożądanym przez papieża właśnie jako znak bliskości z rodzinami zatrudnionymi przez Watykan, zwłaszcza matkami, które wkrótce po urlopie macierzyńskim muszą wrócić do pracy. Teraz mogą to zrobić, mając swoje pociechy zaledwie kilka kroków od miejsca pracy.

W uroczystości otwarcia żłobka uczestniczyła we wtorek między innymi przewodnicząca Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, siostra Raffaella Petrini.

Doskonałe opinie od rodziców

Dwujęzyczna placówka dla dzieci w wieku od trzech miesięcy do trzech lat będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.30. Są w niej miejsca dla 30 podopiecznych. Latem organizowane będą tam półkolonie. Otwarty oficjalnie 14 kwietnia żłobek faktycznie działa już od 1 kwietnia: - Te pierwsze dwa tygodnie były poświęcone głównie integracji dzieci, jak we wszystkich żłobkach - wyjaśniła Azzurra Lacirignola. - Początkowo maluchy miały zajęcia w towarzystwie rodziców, właśnie po to, aby rozłąka przebiegała stopniowo. Następnie, zawsze razem z rodzicami, miały okazję poznać nauczycieli i wychowawców. W końcu stopniowo zostawały same.

Bilans tych pierwszych dwóch tygodni aktywności jest "z pewnością pozytywny" - dodaje prawniczka. - Maluchy zadomowiły się już po kilku dniach. Były też doskonałe opinie od rodziców. Są pod wrażeniem zarówno nowatorskiej struktury, która spełnia potrzeby ich dzieci, jak i dostępności profesjonalistów, którzy tam pracują.

W różnych jego instytucjach - na przykład na poczcie, w Muzeach Watykańskich, w mediach, w administracji, urzędach i pionie technicznym - zatrudnionych jest łącznie około 4 tys. świeckich.