Norwegia zapowiada przekazanie Ukrainie samolotów F-16, USA przeprowadzą szkolenia

Premier Norwegii Jonas Gahr Store ogłosił w Kijowie przekazanie Ukrainie samolotów wielozadaniowych F-16, potwierdzając wcześniejsze doniesienia mediów. Według norweskiego nadawcy NRK będzie to od pięciu do 10 maszyn.

Dania posiada 43 samoloty F-16, z czego około 30 jest wykorzystywanych na co dzień do celów obronnych. Myśliwce te mają zostać w latach 2024-2025 wymienione na F-35.

Wołodymyr Zełenski na pokładzie myśliwca F-16 na lotnisku wojskowym w Skrydstrup president.gov.ua

Ostatecznie, według telewizji NRK, która powołuje się na rozmowę ze Store, do transakcji z firmą z USA nie dojdzie. Otworzy to możliwość przekazania samolotów Ukrainie. Prawdopodobnie będzie to od pięciu do 10 maszyn, a ich liczba zależeć będzie od analizy stanu technicznego oraz wyposażenia. Norwegia zakupiła od USA nowocześniejsze samoloty F-35.