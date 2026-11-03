Świat Sąd zdecydował w sprawie syna królowej Oprac. Maciej Wacławik |

Skandal w norweskiej rodzinie królewskiej. Marius Borg Hoeiby skazany za gwałty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Christoffer Andersen/NTB/PAP

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Rozwiń Kluczowe fakty: Marius Borg Hoeiby ze zdjęciem nadajnika będzie musiał poczekać do czasu weryfikacji decyzji przez sąd wyższej instancji.

29-latek w czerwcu został uznany winnym między innymi dwóch gwałtów.

Syn królowej Mette-Marit i pasierb króla Haakona VIII został nieprawomocnie skazany na cztery lata więzienia i odwołał się od wyroku.

Rozprawa apelacyjna zaplanowana jest na początek 2027 roku.

Na poniedziałkowym posiedzeniu sąd przychylił się do złożonego w zeszłym tygodniu wniosku Hoeiby’ego o zakończenie aresztu domowego. Od lipca przebywał on z nadajnikiem na kostce w królewskiej posiadłości Skaugum pod Oslo. Mógł przyjmować gości, a także codziennie przez trzy godziny odwiedzać matkę. Mimo to skarżył się na wyjątkowo dotkliwą izolację. Obrońcy argumentowali, że królewski pasierb przez cztery miesiące nie naruszył warunków aresztu, nie zażywał narkotyków ani nie popełniał przestępstw.

Prokuratura domagała się przedłużenia aresztu o kolejne cztery tygodnie, wskazując na ryzyko ponownego popełnienia przestępstw, w szczególności naruszania sądowych zakazów zbliżania się, które wielokrotnie przed czerwcowym wyrokiem łamał.

Syn królowej pozostanie w posiadłości

Sąd okręgowy w Oslo poinformował w oświadczeniu, że decyzja o zwolnieniu Hoeiby'ego zostanie zweryfikowana przez sąd wyższej instancji, który może ją uchylić. Do czasu weryfikacji 29-latek będzie przebywał w królewskiej posiadłości. Jeżeli jednak postanowienie się utrzyma, syn królowej będzie mógł zdjąć elektroniczną opaskę. Będzie jednak musiał regularnie zgłaszać się na policję oraz poddawać testom na obecność alkoholu i narkotyków.

W czerwcu sąd skazał nieprawomocnie Hoeiby'ego na cztery lata więzienia za gwałty, przemoc wobec byłych partnerek, łamanie zakazów sądowych i przestępstwa narkotykowe. Rozprawa apelacyjna zaplanowana jest na luty 2027 roku - podaje Reuters.

Poniedziałkowe rozstrzygnięcie sądu o zwolnieniu syna królowej z aresztu domowego jest pierwszym wydanym w tej sprawie od objęcia norweskiego tronu przez jego ojczyma, Haakona VIII. Dotychczas wnioski królewskiego pasierba o zakończenie aresztu domowego były oddalane. Odwołanie oskarżenia ma być rozpoznane w najbliższych dniach.

Redagował AM