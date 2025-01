Norwegia ogranicza turystykę w coraz popularniejszym regionie

1 stycznia na Svalbardzie, należącym do Norwegii archipelagu na Oceanie Arktycznym, zaczęły obowiązywać zaostrzone przepisy dotyczące ruchu turystycznego. Wśród nowych rozwiązań znalazło się ograniczenie liczby podróżujących na statkach, wymóg uzyskania zgody na biwakowanie, a także zakazy zbliżania się do niedźwiedzi polarnych czy używania dronów.

Svalbard - rosnąca popularność

Nowe przepisy regulują także zachowanie turystów odwiedzających archipelag. Od początku roku niedozwolone jest kruszenie i łamanie pokrywy lodowej - wyłączne prawo posiadają do tego Straż Przybrzeżna i jednostki zapewniające przepustowość wejścia do portów Longyearbyen i Barentsburg. W okresie od marca do końca czerwca turyści nie mogę też zbliżać się do niedźwiedzi polarnych na odległość mniejszą niż 500 metrów, a w pozostałych miesiącach 300 metrów. Od kwietnia do końca sierpnia zakazane jest również korzystanie z dronów w sąsiedztwie ptasich gniazd. Na obszarach chronionych zakaz ten obowiązuje od teraz cały rok.