Świat Nigeria. Pacjentka z pierwszym przypadkiem eboli ewakuowana do Szwajcarii Oprac. Aleksandra Sapeta |

GIS o zagrożeniu ebolą Źródło zdj. gł.: Zee Gold/Shutterstock

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O pierwszym przypadku zakażenia wirusem ebola w najludniejszym kraju Afryki rząd poinformował w ubiegłym tygodniu. Zakażona kobieta była hospitalizowana w stolicy Nigerii Abudży.

W poniedziałek minister zdrowia Muhammad Ali Pate poinformował o transporcie pacjentki specjalnym lotem do Szwajcarii. Jak dodał we wpisie w mediach społecznościowych, kobieta jest przytomna, w stanie stabilnym, komunikuje się, a jej stan kliniczny uległ znacznej poprawie. Podkreślił przy tym, że to nie oznacza, że nie jest już zakażona, dlatego podczas "ewakuacji" zastosowano "surowe protokoły".

Minister zdrowia Nigerii zapowiedział, że dalsze informacje zostaną podane po południu, gdy pacjentka i jej mąż dotrą na miejsce. Mąż kobiety póki co nie ma objawów zakażenia wirusem eboli.

I Confirm that, with my approval, earlier this morning, the index case for Nigeria’s first imported Ebola virus disease departed Abuja for Switzerland. The index patient was clinically much improved, stable, conscious, communicating, and her clinical laboratory test results… https://t.co/pFXYkGanrS — Muhammad Ali Pate (@muhammadpate) October 26, 2026 Rozwiń

Według Arise News kobieta pochodzi z Ugandy i jest żoną szwajcarskiego dyplomaty.

Epidemia eboli w Afryce

Pacjentka była w ostatnim czasie w podróży do Demokratycznej Republiki Konga przez Ugandę - zwraca uwagę agencja Reuters. Pierwszy z tych krajów boryka się z epidemią eboli od maja. Natomiast w Ugandzie w maju i czerwcu odnotowano 20 przypadków zachorowań, ale szybko udało się opanować zakażenia. W sierpniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że kraj jest wolny od eboli.

Nigeria to najludniejsze państwo w Afryce. Zamieszkują je ponad 242 miliony ludzi.

Ebola rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią i wydzielinami zakażonej osoby. Objawy mogą wystąpić od dwóch do 21 dni po zakażeniu, ale najczęściej okres inkubacji to 8-10 dni. Choroba może powodować gorączkę, wymioty i biegunkę, a w ciężkich przypadkach także krwawienia wewnętrzne i zewnętrzne.