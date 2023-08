Przybyli do Nigru, by negocjować z juntą. Chcą zobaczyć uwięzionego prezydenta

czytaj dalej

Grupa włoskich turystów uciekła z restauracji w Albanii, nie opłacając rachunku. Na to wydarzenie zareagowała premier Włoch Giorgia Meloni, która przebywała w tym kraju na krótkim urlopie. "Niech Pan natychmiast zapłaci rachunek za tych idiotów. Włochy nie mogą stracić szacunku za granicą" - miała zwrócić się do ambasadora Włoch szefowa rządu, co zdradził w wywiadzie dla dziennika "La Stampa" premier Albanii Edi Rama.