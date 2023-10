Synagoga w Berlinie obrzucona koktajlami Mołotowa. "Żydzi nie czują się już bezpiecznie"

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę około godziny 3:45 w dzielnicy Mitte w centrum stolicy Niemiec. Jak poinformowała policja do budynku, w którym mieści się m.in. synagoga, podeszły dwie osoby, które następnie rzuciły w jego stronę dwa koktajle Mołotowa, czyli butelki wypełnione łatwopalną cieczą.

"To terror psychologiczny"

Przerażenie atakiem wyraziła Centralna Rada Żydów. "Ten atak w formie podpalenia jest konsekwentną kontynuacją gloryfikacji terroru Hamasu na niemieckich ulicach. 'Dzień gniewu' to nie tylko słowa. To terror psychologiczny, prowadzący do konkretnych ataków" – oświadczyła Rada we wpisie na platformie społecznościowej X (dawniej Twitter).