Świat

"Kapitulacja przed rzeczywistością". Niemieckie media ostro o zmianach w wojsku

Bundeswehra, niemieccy żołnierze, niemieckie wojsko
Ćwiczenia niemieckiego wojska
Źródło: Reuters Archive
Projekt rządu Niemiec, wprowadzający nowy model służby wojskowej, to kapitulacja przed rzeczywistością - stwierdził dziennik "Die Welt". Nowa ustawa ma za zadanie zwiększenie liczby żołnierzy.
Kluczowe fakty:
  • Niemiecka prasa w gorzkich słowach skomentowała zaplanowane przez rząd zmiany w służbie wojskowej.
  • "Die Welt" zwrócił uwagę, że "Bundeswehrze przypadać będzie kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa militarnego ewentualnego porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją".
  • Minister obrony zapowiedział, że możliwy jest powrót do obowiązkowego poboru.

Rząd Niemiec przyjął w środę projekt ustawy, która wprowadza nowy model dobrowolnej służby wojskowej. To efekt kompromisu konserwatywnego bloku chadeckich CDU/CSU i socjaldemokratycznej SPD. Podczas gdy konserwatyści opowiadają się raczej za przywróceniem powszechnej służby wojskowej, SPD pozostaje przy modelu dobrowolności.

Celem nowej ustawy jest zwiększenie liczby żołnierzy w służbie czynnej ze 180 tys. do 260 tys. do początku lat 30., aby sprostać nowym celom NATO i wzmocnić obronność kraju. Nowy model przewiduje uatrakcyjnienie służby w Bundeswehrze m.in. w postaci wyższego wynagrodzenia.

Bundeswehra
Bundeswehra
Źródło: ©Bundeswehr/Marco Dorow

Bundeswehra kluczowa w zapewnieniu bezpieczeństwa w Ukrainie

Według "Die Welt" w ciągu trzech lat od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. stało się jasne, że "Bundeswehrze przypadać będzie kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa militarnego ewentualnego porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją". W kontekście tym - jak kontynuuje dziennik - należy uznać nowy projekt ustawy o służbie wojskowej za "niekompletny".

"Rezygnuje on z obowiązkowego poboru do wojska i stawia przede wszystkim na dobrowolność - wbrew wszelkim ostrzeżeniom, że potencjał ochotników został już wyczerpany w ostatnich latach" - zaznaczyła "Die Welt".

Rząd "odmawia Bundeswehrze niezbędnych instrumentów"

Niemiecka prasa przypomniała, że środki finansowe na wojskowość są zapewnione po wyłączeniu ich z zadłużenia kraju. Nie rozwiąże to jednak problemów kadrowych Bundeswehry - zauważył "Die Welt". "Jest to kapitulacja przed rzeczywistością" - oceniła gazeta.

"Die Welt" wskazał też na inne problemy związane z nowym modelem służby wojskowej w Bundeswehrze - brak solidnej koncepcji pozyskiwania rezerwistów oraz żołnierzy zawodowych i kontraktowych. "Na razie nie ma nawet kwalifikacji wojskowej, która planowana jest dopiero na połowę 2027 r." - zwrócił uwagę dziennik.

Czy Niemcy chcieliby bronić swojego kraju? Sondaż
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy Niemcy chcieliby bronić swojego kraju? Sondaż

"Rząd Niemiec prawidłowo zdiagnozował sytuację zagrożenia. Odmawia jednak Bundeswehrze niezbędnych instrumentów, aby mogła odpowiednio na nie zareagować. To zła wiadomość dla bezpieczeństwa Niemiec" - podsumował "Die Welt".

Tempo zmian w wojsku "zbyt wolne"

Inny niemiecki dziennik - "Tageszeitung", ocenił natomiast, że tempo zmian w wojskowości wydaje się oszałamiające, biorąc pod uwagę schyłek polityki bezpieczeństwa w ostatnich latach. "Jednak jest ono zbyt wolne, zwłaszcza w pozyskiwaniu personelu Bundeswehry" - czytamy w gazecie.

Zdaniem "Tageszeitung" docelowa liczba żołnierzy Bundeswehry nie uwzględnia zapotrzebowania, jakie pojawiłoby się, gdyby Niemcy musiały włączyć się w ramach sił pokojowych do zapewnienia potencjalnego zawieszenia broni w Ukrainie. "Społeczeństwo niemieckie z pewnością nie jest jeszcze przygotowane do takiego zadania, którego Amerykanie nie chcą się już podejmować" - podkreślił dziennik.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył w środę po posiedzeniu gabinetu, który przyjął projekt nowego modelu służby wojskowej, że "bezpieczeństwo jest priorytetem całego niemieckiego rządu". - To przesłanie dla obywateli i sygnał dla naszych sojuszników z NATO - zaznaczył Merz.

Friedrich Merz i Boris Pistorius
Friedrich Merz i Boris Pistorius
Źródło: PAP/EPA/TOMS KALNINS

Minister obrony Boris Pistorius (SPD) określił projekt ustawy "ogromnym krokiem naprzód". Jego zdaniem chodzi przede wszystkim o zmianę mentalności społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn i kobiet, oraz promowanie służby dla kraju.

Minister obrony zapowiedział, że jeśli zawarte w projekcie ustawy cele nie zostaną osiągnięte, rząd może zdecydować się na przywrócenie obowiązkowego poboru od 2027 r. dla wszystkich młodych mężczyzn.

Rządowym projektem ustawy ma zająć się parlament. Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech została zniesiona w 2011 r.

pc

Autorka/Autor: kkop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ©Bundeswehr/Marco Dorow

