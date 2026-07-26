Świat Domniemany sprawca ataku w Berlinie zastrzelony

Podejrzewany o zamach w Berlinie zastrzelony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak przekazała policja, około godziny 18 w niedzielę poszukiwany mężczyzna - 21-letni Abdul B. - został odnaleziony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau w Berlinie.

"Z dotychczasowych ustaleń wynika, że miał on ruszyć w kierunku funkcjonariuszy z bronią białą. W odpowiedzi funkcjonariusze specjalnej jednostki SEK Berlin użyli broni palnej. Pomimo natychmiastowej reanimacji, mężczyzna zmarł na miejscu interwencji" - czytamy w komunikacie policji.

Wcześniej informację o zastrzeleniu domniemanego sprawcy podało berlińskie radio Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Domniemany sprawca ataku Abdul B. był poszukiwany od soboty Źródło zdjęcia: Clemens Bilan/PAP/EPA

Atak w Berlinie

W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Od soboty niemiecka policja prowadziła obławę.

Do tragedii doszło w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej i Placu Poczdamskiego. Domniemany sprawca to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego. Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.