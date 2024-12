Ostrzeżenie otrzymali półtora roku temu. W piątek zabił pięć osób

Sprawca piątkowego ataku w Magdeburgu, w wyniku którego zginęło pięć osób, a ponad 200 zostało rannych, został oskarżony o popełnienia morderstwa i usiłowania zabójstwa - poinformowała w niedzielę niemiecka policja. Niemiecki Federalny Urząd do spraw Migracji i Uchodźców przekazał, że otrzymał ostrzeżenie o pochodzącym z Arabii Saudyjskiej mężczyźnie już pod koniec lata 2023 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych. W wyniku zamachu zginął 9-letni chłopiec oraz cztery kobiety w wieku od 45 do 75 lat.

Według Muencha, mężczyzna "nie był znany z agresywnego zachowania". Jednak - jak zapowiedział szef BKA - "będzie to musiało zostać ponownie zweryfikowane, aby sprawdzić, czy władze niczego nie pominęły". - Mamy tu do czynienia z całkowicie nietypowym wzorcem i musimy to przeanalizować - oznajmił szef BKA.