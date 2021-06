Maryja w dżinsach nad ołtarzem

Matka Boża bez aureoli, za to w dżinsach i golfie - taki obraz zawisł nad ołtarzem w kościele św. Klemensa w Drolshagen w Nadrenii Północnej. Nietypowy portet Maryi podzielił wiernych. Część jest zachwycona, część zniesmaczona.

Przedstawia on Matkę Boską w dżinsach i golfie, stojącą na składanej drabinie tuż pod krzyżem, na którym wisi Jezus. Na obrazie pojawia się nawiązanie do biblijnego motywu świętego paska od sukni Maryi. Matka Zbawiciela wręcza go św. Tomaszowi Apostołowi jako dowód swojego wniebowzięcia. Na obrazie widnieje również św. Weronika z chustą w ręku. Na pierwszy rzut oka namalowane postacie przypominają bardziej parafian lub robotników remontujących widoczne w tle prezbiterium – zwraca uwagę niemiecka agencja dpa.