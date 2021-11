Pracownica berlińskiej prokuratury podejrzana o przekazywanie informacji liderowi antyszczepionkowców 

32-letnia Efstathi M., administratorka IT w berlińskiej prokuraturze, jest podejrzana o przekazywanie informacji Attili Hildmannowi, jednemu z liderów niemieckiego ruchu antyszczepionkców, związanemu z organizacjami neonazistowskimi i antysemickimi. Kobieta miała uprzedzić go między innymi o nakazie aresztowania, dzięki czemu Hildmann uciekł z Niemiec.

Kobieta miała przekazać mu między innymi informację o wydaniu nakazu jego aresztowania, co pozwoliło mu uciec do Turcji, gdzie przebywa do dziś. "W berlińskim sądownictwie nigdy nie było podobnej sprawy" – skomentował na Twitterze Dirk Berendt, senator odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości w Berlinie.