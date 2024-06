Postrzelił cztery osoby, w tym swoją żonę. Został zatrzymany

Niemiecka policja ujęła mężczyznę, który jest podejrzewany o oddanie strzałów do czterech osób w mieście Hagen na zachodzie kraju. W wyniku tego zdarzenia zostały ranne cztery osoby. Wstępnie ustalono, że przestępstwo miało podłoże rodzinne.

Zostawił auto i "uciekł na piechotę"

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w sobotę przed południem mężczyzna najpierw poważnie postrzelił swoją żonę we wspólnym mieszkaniu pary, po czym pojechał samochodem do salonu fryzjerskiego i tam oddał strzały do trzech innych osób. Następnie zostawił auto na pobliskim parkingu i uciekł na piechotę.