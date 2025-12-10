Duży wyciek ropy przy granicy z Polską

Źródło: TVN24

Jak przekazał lokalnemu publicznemu nadawcy RBB rzecznik rafinerii PCK, duże ilości ropy naftowej wyciekają z rurociągu. Nie podał jednak szczegółów. Na miejscu zdarzenia są służby ratownicze, ale nie odnotowano żadnych ofiar, a rafineria nie przerwała pracy.

Wyciek z rurociągu w Niemczech

Lokalna gazeta "Maerkische Oderzeitung", która jako pierwsza przekazała informację o wycieku, podała, że z rurociągu tryska ropa na wysokość kilkunastu metrów i prawdopodobnie nie uda się zatrzymać wycieku do rana.

Nie wiadomo na razie, co spowodowało awarię rurociągu. Ministra środowiska Brandenburgii Hanka Mittelstaedt zapowiedziała, że w czwartek uda się na miejsce, aby ocenić rozmiar szkód.

Rurociąg biegnie z portu Rostock nad Morzem Bałtyckim do rafinerii PCK, która jest głównym dostawcą paliwa dla Brandenburgii i Berlina. Miejscowość Schwedt, w której znajduje się rafineria, leży nad Odrą, tuż przy granicy z Polską.

