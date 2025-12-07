Nie żyje Martin Parr, brytyjski mistrz fotografii dokumentalnej

"Z wielkim smutkiem informujemy, że Martin Parr zmarł wczoraj w swoim domu w Bristolu"- czytamy w oświadczeniu opublikowanym w niedzielę przez Fundację Martina Parra.
Parr, urodzony w 1952 roku, zasłynął w w latach 80. XX wieku fotografiami dokumentującymi brytyjską codzienność. Międzynarodową rozpoznawalność przyniosły mu cykle fotografii przedstawiające brytyjską klasę średnią, punktujące konsumpcjonizm i turystykę masową.
Przełomowym dziełem był cykl fotografii "The Last Resort", przedstawiających ludzi z klasy robotniczej spędzających wakacje w New Brighton na północy Anglii. Znalazły się tam zarówno ujęcia zadowolonych urlopowiczów, jak i zdewastowanych budynków, powszechnych tam w tamtych czasach.
Cechą charakterystyczną jego stylu stała się nasycona paleta barw, naśladująca pocztówki z lat 50. i 60. XX wieku, odbiegająca od przyjętej w tamtych czasach stonowanej kolorystyki. - Robię poważne zdjęcia pod przykrywką rozrywki – powiedział kiedyś Parr.
W październiku miał być gościem specjalnym 3. edycji Festiwalu Fotoforma, który odbył się na Narodowym w Warszawie. Z przyczyn zdrowotnych musiał jednak odwołać przyjazd do Polski.
