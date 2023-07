Nie żyje Andrea Purgatori. Legendarny dziennikarz miał 70 lat

Włoska agencja prasowa Ansa poinformowała o śmierci Andrei Purgatori. "Zmarł dziś rano w rzymskim szpitalu po krótkiej chorobie". 70-latek był wybitnym dziennikarzem, scenarzystą, pisarzem. Badał sprawy mafii, ataków terrorystycznych, korupcji. Przez 24 lata był związany z czołowym włoskim dziennikiem "Corriere della Sera". To na jego łamach relacjonował kolejne rozdziały sprawy Emanueli Orlandi, której poświęcił się od samego początku.

Wiadomość o śmierci dotarła do dziennikarzy agencji Ansa od kancelarii prawniczej Cau, która reprezentuje dzieci dziennikarza: Edoarda, Ludovica, Victorię i resztę rodziny. Nie wiadomo na razie, jaka choroba przyczyniła się do śmierci 70-latka, Ansa podaje jedynie że była "krótka i o błyskawicznym przebiegu". "Jego stan miał pogorszyć się w przeciągu ostatnich godzin" - informuje telewizja "La7".

Nieszablonowy, odważny, wytrwały

Dla Włochów jest symbolem profesjonalizmu i wytrwałości, które udowodnił na początku swojej kariery, relacjonując katastrofę z 27 czerwca 1980 roku. Samolot Itavia rozbił się wtedy nad miejscowością Ustica, zginęło 81 osób. Do dziś nie udało się ustalić przyczyn tego wypadku. "Sprawił, że wyszły na jaw kłamstwa i matactwa osób, które forsowały tezę, według której katastrofa samolotu Itavia nastąpiła przez wybuch bomby. Trwał u boku krewnych ofiar, obiecując im nieustanne dążenie do prawdy. 'Purgatori' stało się synonimem nazwy miejscowości 'Ustica', było jak znak towarowy, gwarancja nadzwyczajnej nieustępliwości w działaniu" - wspomina go dziennikarz Paolo Conti, który "jest zaszczycony, że mógł z nim współpracować".