Nie pomogła ikona, samoloty i specjalne pociągi. Rosjanie walczą z gigantycznym pożarem

Pożar na terenie bazy paliwowej w Proletarsku, zaatakowanej w niedzielę przez ukraińskie drony, wciąż nie został ugaszony. Z ogniem walczy ponad 500 strażaków, w tym ściągniętych z sąsiednich regionów, samoloty resortu do spraw sytuacji nadzwyczajnych i pociągi specjalne - poinformował w czwartek portal rosyjskiej sekcji Radia Swoboda.

Do czwartkowego poranka liczba rannych strażaków wzrosła do 49. Siedmiu najciężej rannych zostało przetransportowanych do szpitala w Petersburgu - dodała rozgłośnia.