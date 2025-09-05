Nie "pojedynczy żołnierze, lecz tysiące". Zełenski o gwarancjach dla Ukrainy

Zełenski: przygotowujemy dokumenty w sprawie państw, które zobowiązały się do uczestnictwa w siłach reasekuracyjnych Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Po czwartkowym spotkaniu koalicji chętnych pojawiają się nowe informacje na temat sił, które miałyby stacjonować w Ukrainie po ewentualnym porozumieniu pokojowym.

Wołodymyr Zełenski skomentował medialne doniesienia o tym, że w ramach gwarancji bezpieczeństwa w Ukrainie ma znaleźć się 10 tysięcy żołnierzy.

Premier Donald Tusk, który uczestniczył w spotkaniu koalicji, zapewnił, że Polska nie wyśle swoich wojsk do Ukrainy w ramach gwarancji bezpieczeństwa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą wypowiedział się na temat liczby żołnierzy, którzy mieliby pojawić się w Ukrainie w ramach gwarancji bezpieczeństwa.

- To kwestia, o której mówiliście, że pojawiły się informacje, iż 10 tysięcy (zachodnich żołnierzy może być w Ukrainie). Jeszcze raz powtarzam, nie będę mówił o dokładnej liczbie, ale ważne jest, że wszystko to omawiamy. Tak, na pewno nie będą to pojedynczy żołnierze, lecz tysiące. To fakt, ale na razie jest jeszcze trochę za wcześnie, by o tym mówić - powiedział Zełenski.

Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA/STRINGER

Media: szczegółowy plan zakłada rozmieszczenie ponad 10 tysięcy żołnierzy

Wcześniej europejski dyplomata przekazał dziennikowi "Wall Street Journal", że szefowie sił zbrojnych państw europejskich opracowali szczegółowy plan rozmieszczenia, który przewiduje dwie grupy wojsk lądowych w Ukrainie: jedna do szkolenia i wsparcia ukraińskich żołnierzy, a druga, osobna grupa, do powstrzymywania przyszłej agresji Rosji.

Według dyplomaty, obecny plan przewiduje rozmieszczenie ponad 10 tys. żołnierzy, a patrolowanie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą będzie prowadzone przez siły powietrzne stacjonujące poza granicami kraju.

W czwartek w Paryżu odbyło się spotkanie państw należących do koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni w wojnie, prowadzonej przez Rosję. Z Polski udział w rozmowach wziął premier Donald Tusk.

Po naradzie w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, prezydent Francji Emmanuel Macron oznajmił, że 26 krajów jest gotowych do udziału w tzw. siłach reasekuracyjnych bądź rozmieszczając je na lądzie, bądź przez obecność na morzu czy w powietrzu. Wsparcie USA dla gwarancji ma być określone wkrótce.

Tusk po spotkaniu podkreślił, że Polska nie wyśle swoich wojsk do Ukrainy w ramach gwarancji bezpieczeństwa.

