Kilkadziesiąt osób uwolniono z "niewolnictwa" we Włoszech

Włoska policja uwolniła 33 obywateli Indii wykorzystywanych do pracy w "niewolniczych" warunkach. Poszkodowani zostali ściągnięci w okolice Werony, pozbawieni paszportów i zmuszani do codziennej pracy w fatalnych warunkach sanitarnych. Jak zauważają lokalne media, sprawa ta to tylko część szerszego systemu wyzysku rozpowszechnionego w wielu regionach Włoch.

W oddalonej o około 40 kilometrów od Werony miejscowości Cologna Veneta 33 obywateli Indii zostało uwolnionych z "niewolnictwa", w poniedziałek poinformowało BBC. Według włoskich mediów poszkodowani zostali ściągnięci do Włoch przez dwójkę swoich rodaków, którzy mieli obiecywać legalną pracę i lepszą przyszłość.

Już na miejscu skonfiskowali jednak ich paszporty i pod groźbą przemocy fizycznej uwięzili przybyłych w trzech budynkach o "fatalnych" warunkach sanitarnych. Poszkodowani mieli być następnie przymuszani do codziennej, nawet 12-godzinnej pracy na polu.

Jak wskazuje włoska "La Stampa", za każdą przepracowaną godzinę ofiarom miało przysługiwać wynagrodzenie w wysokości 4 euro, czyli równowartość ok. 17 zł (dla porównania: minimalna stawka godzinowa w Polsce to od 1 lipca 28,10 zł). Wynagrodzenie było jednak im potrącane na poczet spłaty rzekomych długów pracowników, m.in. wynikających z kosztów ich transportu do Włoch.

Uwolnieni z "niewolniczej" pracy

W związku ze sprawą włoska policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Obydwaj prowadzili przedsiębiorstwa rolne, w których rzekomo nie zatrudniali żadnych pracowników. Funkcjonariusze dokonali także konfiskaty ich majątku o wartości 475 tysięcy euro (równowartość ponad 2 milionów złotych). Poszkodowanym zwrócono już dokumenty tożsamości i rozpoczęto wobec nich procedury wydawania pozwoleń na pobyt we Włoszech, informuje "La Stampa".

Jak zauważa włoski portal Il Post, przypadek 33 zmuszonych do "niewolniczej" pracy Indusów nie jest odosobniony. Stanowi on część szerszego systemu wyzysku rozpowszechnionego w wielu regionach Włoch. W jego ramach ludzie przybywają do kraju za pośrednictwem przestępców, a następnie przez nich zmuszani do nielegalnej pracy za niskie bądź żadne wynagrodzenia. Il Post przytacza też statystyki zawarte w raporcie obserwatorium Placido Rizzotto Observatory, zgodnie z którymi w 2022 roku na włoskich polach wyzyskiwanych było łącznie około 230 tysięcy osób.

Źródło: BBC, La Stampa, Il Post