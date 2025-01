NATO uruchamia Straż Bałtycką

NATO powoła Straż Bałtycką, której celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku z wykorzystaniem fregat, samolotów patrolowych oraz innych rodzajów uzbrojenia - poinformował we wtorek sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. W Helsinkach odbył się szczyt z udziałem prezydentów i premierów ośmiu krajów regionu oraz wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej.

Powołanie Straży Bałtyckiej

W oświadczeniu wydanym po szczycie podkreślono m.in., że "państwa NATO w regionie Morza Bałtyckiego zastrzegają prawo do podjęcia działań przeciwko statkom, co do których istnieje podejrzenie, że omijają sankcje i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa".