Nieformalne spotkanie szefów dyplomacji państw NATO. Media: dołączą do nich ministrowie ze Szwecji i Finlandii

Nieformalny szczyt ministrów spraw zagranicznych państw NATO odbędzie się w sobotę i niedzielę w Berlinie. Jak podają niemieckie media, pierwszego dnia wieczorem dołączą do nich odpowiednicy ze Szwecji i Finlandii, Ann Linde i Pekka Haavisto.

Portal tygodnika "Der Spiegel" podał, że w sobotę wieczorem "podczas nieformalnej kolacji roboczej" do szefów dyplomacji NATO "dołączą ich odpowiednicy ze Szwecji i Finlandii, Ann Linde i Pekka Haavisto, których kraje najprawdopodobniej poproszą o przyjęcie do NATO. Finlandia i Szwecja są od lat ściśle związane z NATO, więc ich przystąpienie powinno przebiegać bardzo szybko. Istnieje jednak pewien problem, ponieważ do przyjęcia nowych członków wymagana jest jednomyślność starych członków NATO. A Turcja, która jest członkiem sojuszu obronnego dłużej niż Niemcy, już zasygnalizowała swoją odmowę".