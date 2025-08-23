Napięcia między sąsiadami. Ostrzegają przed starciem "nie do opanowania"

Północnokoreańscy żołnierze pomagający Rosji otrzymali pochwały i oznaczenia od Kim Dzong Una Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Strefa zdemilitaryzowana oddziela Koreę Północną od Korei Południowej od końca wojny koreańskiej w 1953 roku.

Według Pjongjangu oddano ponad 10 strzałów z karabinu maszynowego.

Po tej sytuacji żołnierze północnokoreańscy wycofali się na swoją stronę granicy.

We wtorek doszło do oddania przez żołnierzy południowokoreańskich strzałów ostrzegawczych na granicy w kierunku północnokoreańskich wojskowych. Jak podała armia, stało się to w reakcji na krótkie wtargnięcie kilku żołnierzy północnego sąsiada przez silnie ufortyfikowaną granicę podczas działań w strefie zdemilitaryzowanej oddzielającej oba kraje. Według agencji północnokoreańskiej KCNA, żołnierze KRLD pracowali nad umocnieniem granicy.

Strona południowokoreańska podała, że północnokoreańscy żołnierze wycofali się po strzałach ostrzegawczych.

O zdarzeniu poinformowano dopiero w sobotę. To jednocześnie pierwszy dzień zagranicznej podróży – do Japonii, a następnie USA - nowego prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga, który zapowiedział działania na rzecz zmniejszenia napięć w stosunkach z Pjongjangiem.

Południowokoreańscy żołnierze na posterunku granicznym (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: JEON HEON-KYUN/PAP

Północ ostrzega przed walkami "nie do opanowania"

Północnokoreański generał Ko Dzong Czol przekazał w sobotę, że oddano ponad 10 strzałów ostrzegawczych w kierunku żołnierzy z karabinu maszynowego.

Ocenił, że doszło do "poważnej prowokacji”, w wyniku której sytuacja na granicy mogłaby skręcić "w kierunku konfrontacji", a następnie przejść w fazę "nie do opanowania".

Granica między Koreą Północną i Południową Źródło: PAP/Maciej Zieliński

Obie Koree pozostają podzielone od zakończenia wojny koreańskiej w 1953 roku. Strony nie podpisały traktatu pokojowego i formalnie nadal pozostają w stanie wojny, chociaż minęły już lata, odkąd któraś ze stron ostrzeliwała drugą.

