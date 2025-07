Rosyjski atak w obwodzie donieckim, są zabici i ranni. Zełenski: odpowiemy

Wołodymyr Zełenski po ataku w Dobropolu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

> Rosjanie zrzucili 500-kilogramową bombę lotniczą na centrum handlowe w mieście Dobropole w obwodzie donieckim. W ataku zginęły dwie osoby, a 22 zostały ranne. Jak przyznają lokalne władze, liczba ofiar może ulec zmianie.

- To po prostu straszny, głupi rosyjski terror. W ich atakach nie ma sensu militarnego, to tylko próba odebrania życia jak największej liczbie osób. Cała dzisiejsza Rosja polega na takich nikczemnych atakach - powiedział po ataku prezydent Zełenski. - Odpowiemy na nie - dodał. - Będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby zmusić Rosję do zakończenia wojny - zadeklarował Zełenski.

Według szacunków, uszkodzonych jest 30 punktów handlowych, sześć wysokich budynków i osiem samochodów.

Skutki rosyjskiego ataku w Dobropolu, 16 lipca 2025 Źródło: Ukrainian State Emergency Service

Co jeszcze wydarzyło się minionej doby w Ukrainie?

> Rosyjskie drony uderzyły w fabrykę Grupy Barlinek w Winnicy w Ukrainie - poinformował szef MSZ Radosław Sikorski. Rzecznik resortu Paweł Wroński przekazał, że zakład został trafiony przez pięć dronów. Jak podał, żaden z obywateli Polski nie został ranny. "Straty są duże i dalej je szacujemy" - oświadczył prezes zarządu firmy Wojciech Michałowski.

> Jeśli Unia Europejska nie nałoży sankcji na ukraińskich liderów odpowiedzialnych za śmierć Węgra z Zakarpacia, Budapeszt sam podejmie takie środki - powiedział szef kancelarii premiera Gergely Gulyas. Według węgierskich władz, ukraińscy rekruterzy mieli pobić mężczyznę, który stawiał opór przy próbie doprowadzenia go do komisji wojskowej. Ambasada Ukrainy na Węgrzech napisała następnie na Facebooku, że przyczyną zgonu był zator płucny i odrzuciła oskarżenie.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dokument w sprawie mianowania byłego premiera Denysa Szmyhala nowym ministrem obrony Ukrainy. Prezydent mianował również Hermana Smetanina szefem państwowego koncernu zbrojeniowego Ukroboronprom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Będzie nowy rząd Ukrainy. Dymisja premiera przyjęta przez parlament

> Pociski do systemów obrony powietrznej Patriot są już transportowane na Ukrainę - przekazał dziennikarzom prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wcześniej Trump ogłosił, że to sojusznicy z NATO kupią amerykańską broń, która następnie trafi na Ukrainę.