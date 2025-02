Najnowszy komunikat o zdrowiu papieża

Papież Franciszek spędził spokojną noc w szpitalu i odpoczywa - podały w środę rano służby prasowe Watykanu. We wtorek wieczorem powiadomiono, że Franciszek jest nadal w stanie krytycznym, ale stabilnym.

88-letni papież spędza 13. dzień w rzymskim szpitalu Gemelli i jest to najdłuższy pobyt w szpitalu w jego prawie 12-letnim pontyfikacie. Ma obustronne zapalenia płuc.

Służby prasowe Watykanu regularnie publikują komunikaty o stanie zdrowia Franciszka. We wtorek w wieczornym komunikacie medycznym poinformowano, że stan Franciszka jest krytyczny, ale stabilny i że nie doszło do ostrych kryzysów oddechowych. Papież miał trzecią tomografię komputerową w ramach kontroli zapalenia płuc, jakie przechodzi. Papież wstaje z łóżka, a we wtorek wznowił pracę - dodał Watykan.