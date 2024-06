Najlepsze miasta do życia. Zwycięzca po raz trzeci z Europy Środkowej

Economist Intelligence Unit (EIU) po raz kolejny przygotował zestawienie miast, w których żyje się najlepiej. Co roku autorzy rankingu biorą pod uwagę 30 wskaźników podzielonych na pięć kategorii: stabilność, opieka zdrowotna, kultura i środowisko, edukacja oraz infrastruktura.

W opublikowanym w środę zestawieniu uwzględniono 173 miasta świata. Zwycięzcą ponownie, po raz trzeci z rzędu , okazał się Wiedeń. Stolica Austrii zdobyła maksymalne 100 punktów w czterech kategoriach, z wyjątkiem kategorii kultura i środowisko, w której uzyskała 93,5 punktu za sprawą braku dużych wydarzeń sportowych. Łączny rezultat Wiednia to 98,4 punktu.

Najlepsze miasta do życia w 2024 roku

Najgorsze miasta do życia 2024

Na przeciwnym od Wiednia biegunie znalazła się stolica Syrii, Damaszek, która została uznana za najgorsze miasto do życia. Szczególnie źle Damaszek wypadł pod względem stabilności i opieki zdrowotnej. Wśród najgorszych miast do życia, zdominowanych przez Afrykę i Azję, znalazła się również stolica Ukrainy zajmująca 164. miejsce w rankingu. Ostatnia dziesiątka zestawienia to: