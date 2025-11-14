Taką kartkę Trump miał wysłać Epsteinowi. Biały Dom: to nie jego podpis Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

"Myślę, że możesz zasugerować Putinowi, że (szef MSZ Rosji Siergiej) Ławrow może dowiedzieć się więcej, rozmawiając ze mną" - napisał finansista i przestępca seksualny, Jeffrey Epstein w mailu wysłanym w czerwcu 2018 r. do byłego premiera Norwegii Thorbjoerna Jaglanda, który wówczas stał na czele Rady Europy. Tak brzmi jedna z setek wiadomości Epsteina opublikowanych w środę przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów.

Epstein napisał, że wcześniej rozmawiał o Trumpie z Witalijem Czurkinem, wpływowym rosyjskim ambasadorem przy ONZ, który zmarł w 2017 roku.

Pomóc "zrozumieć Trumpa"

Jagland zapowiedział, że następnego dnia spotka się z asystentem Ławrowa i że zasugeruje nawiązanie kontaktu z Epsteinem. Nie wiadomo, czy tak się stało. Rok wcześniej Jagland zaprosił Epsteina do Francji, by "pomógł mu zrozumieć lepiej Trumpa i to, co się dzieje w amerykańskim społeczeństwie".

"W późniejszych wiadomościach Epstein wyraził swoją opinię na temat spotkania Trumpa z Putinem, które na całym świecie zostało skrytykowane za jego kapitulację wobec rosyjskiego dyktatora" - czytamy.

Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku Źródło: Davidoff Studios/Getty Images

"Czy Rosjanie mają coś na Trumpa? Dzisiaj było okropnie nawet jak na jego standardy" - napisał do Epsteina Larry Summers, minister finansów w gabinecie Billa Clintona i doradca ds. ekonomicznych w administracji Baracka Obamy. Wiadomość wysłano dzień po spotkaniu przywódców w Helsinkach.

"Mój e-mail jest pełen podobnych komentarzy. wow" - odpowiedział następnego dnia Epstein. "Jestem przekonany, że według niego poszło super. Myśli, że oczarował swojego przeciwnika. Niewątpliwie nie ma pojęcia o symbolice. Nie ma pojęcia o większości rzeczy" - dodał. Ocenił też, że Trump przeprowadził szczyt z Putinem w sposób przewidywalny.

Sieć kontaktów Epsteina

Po kilku dniach Epstein chwalił się swoimi zagranicznymi kontaktami w korespondencji z byłym doradcą Trumpa - Steve'em Bannonem, którego przekonywał, że "musi być fizycznie obecny w Europie, by wywierać wpływ na kontynencie".

"Jeśli będziesz działać tutaj, będziesz musiał spędzić (trochę) czasu, Europa na odległość nie działa" - utrzymywał Epstein. Przekazał też Bannonowi, że mógłby zorganizować spotkania twarzą w twarz z zagranicznymi przywódcami.

Portal Politico pisze, że ta i wiele innych korespondencji ujawnia, jak szeroko rozbudowaną sieć międzynawowych kontaktów miał Epstein. Często rozmawiał z nimi na temat decyzji politycznych podejmowanych podczas pierwszej kadencji prezydenckiej Trumpa.

Epstein wykorzystywał też swoje zagraniczne kontakty, by dowiadywać się, jakie mają poglądy na temat Trumpa i dokładnie śledził działania prezydenta. Chwalił się też np. prezentami, jakie otrzymał od następcy tronu Arabii Saudyjskiej Mohammeda bin Salmana.

Demokraci publikują maile Epsteina

Demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w środę maile Epsteina, które zdają się sugerować, że Donald Trump mógł wiedzieć o wykorzystywanych przez niego ofiarach, a z jedną z nich "spędził godziny".

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że ujawnione maile dowodzą tylko, że prezydent Trump nie zrobił nic złego.

Na środowe rewelacje zareagował też sam prezydent we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. "Demokraci próbują ponownie poruszyć kwestię szwindlu z Jeffreyem Epsteinem, bo zrobią wszystko, by odwrócić uwagę od tego, jak źle postąpili w sprawie shutdownu i wielu innych kwestii. Tylko bardzo zły lub głupi republikanin wpadłby w tę pułapkę" - napisał Trump.

Opublikowane maile są jednymi z ponad 23 tysięcy dokumentów, które komisja Izby otrzymała od prawników reprezentujących Epsteina. Według policji, Epstein popełnił samobójstwo w areszcie w 2019 roku przed czekającym go procesem federalnym w sprawie wykorzystywania nieletnich.

