Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Myślę, że możesz zasugerować Putinowi". Media ujawniają wiadomości Epsteina o Trumpie

Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Taką kartkę Trump miał wysłać Epsteinowi. Biały Dom: to nie jego podpis
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Serwis Politico donosi, że w 2018 roku, na miesiąc przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w Helsinkach, finansista i przestępca seksualny Jeffrey Epstein próbował przekazać szefowi rosyjskiej dyplomacji, że jeśli chce zrozumieć Trumpa, powinien z nim porozmawiać.

"Myślę, że możesz zasugerować Putinowi, że (szef MSZ Rosji Siergiej) Ławrow może dowiedzieć się więcej, rozmawiając ze mną" - napisał  finansista i przestępca seksualny, Jeffrey Epstein w mailu wysłanym w czerwcu 2018 r. do byłego premiera Norwegii Thorbjoerna Jaglanda, który wówczas stał na czele Rady Europy. Tak brzmi jedna z setek wiadomości Epsteina opublikowanych w środę przez demokratów z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów.

Epstein napisał, że wcześniej rozmawiał o Trumpie z Witalijem Czurkinem, wpływowym rosyjskim ambasadorem przy ONZ, który zmarł w 2017 roku.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Co Epstein pisał o Trumpie? "Oczywiście wiedział o dziewczynach"

Pomóc "zrozumieć Trumpa"

Jagland zapowiedział, że następnego dnia spotka się z asystentem Ławrowa i że zasugeruje nawiązanie kontaktu z Epsteinem. Nie wiadomo, czy tak się stało. Rok wcześniej Jagland zaprosił Epsteina do Francji, by "pomógł mu zrozumieć lepiej Trumpa i to, co się dzieje w amerykańskim społeczeństwie".

"W późniejszych wiadomościach Epstein wyraził swoją opinię na temat spotkania Trumpa z Putinem, które na całym świecie zostało skrytykowane za jego kapitulację wobec rosyjskiego dyktatora" - czytamy.

Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
Źródło: Davidoff Studios/Getty Images

"Czy Rosjanie mają coś na Trumpa? Dzisiaj było okropnie nawet jak na jego standardy" - napisał do Epsteina Larry Summers, minister finansów w gabinecie Billa Clintona i doradca ds. ekonomicznych w administracji Baracka Obamy. Wiadomość wysłano dzień po spotkaniu przywódców w Helsinkach.

"Mój e-mail jest pełen podobnych komentarzy. wow" - odpowiedział następnego dnia Epstein. "Jestem przekonany, że według niego poszło super. Myśli, że oczarował swojego przeciwnika. Niewątpliwie nie ma pojęcia o symbolice. Nie ma pojęcia o większości rzeczy" - dodał. Ocenił też, że Trump przeprowadził szczyt z Putinem w sposób przewidywalny.

Sieć kontaktów Epsteina

Po kilku dniach Epstein chwalił się swoimi zagranicznymi kontaktami w korespondencji z byłym doradcą Trumpa - Steve'em Bannonem, którego przekonywał, że "musi być fizycznie obecny w Europie, by wywierać wpływ na kontynencie".

"Jeśli będziesz działać tutaj, będziesz musiał spędzić (trochę) czasu, Europa na odległość nie działa" - utrzymywał Epstein. Przekazał też Bannonowi, że mógłby zorganizować spotkania twarzą w twarz z zagranicznymi przywódcami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ta sprawa miała ucichnąć, wypłynęły zdjęcia z wesela
Angelika Maj
W Waszyngtonie stanęła instalacja przedstawiająca Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina
W Waszyngtonie stanął "pomnik" Trumpa i Epsteina
Haley Robson
Ofiary Epsteina zabrały głos przed Kapitolem
Anna Czerwińska

Portal Politico pisze, że ta i wiele innych korespondencji ujawnia, jak szeroko rozbudowaną sieć międzynawowych kontaktów miał Epstein. Często rozmawiał z nimi na temat decyzji politycznych podejmowanych podczas pierwszej kadencji prezydenckiej Trumpa.

Epstein wykorzystywał też swoje zagraniczne kontakty, by dowiadywać się, jakie mają poglądy na temat Trumpa i dokładnie śledził działania prezydenta. Chwalił się też np. prezentami, jakie otrzymał od następcy tronu Arabii Saudyjskiej Mohammeda bin Salmana.

Demokraci publikują maile Epsteina

Demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w środę maile Epsteina, które zdają się sugerować, że Donald Trump mógł wiedzieć o wykorzystywanych przez niego ofiarach, a z jedną z nich "spędził godziny".

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że ujawnione maile dowodzą tylko, że prezydent Trump nie zrobił nic złego.

Taką kartkę Trump miał wysłać Epsteinowi. Biały Dom: to nie jego podpis
Dowiedz się więcej:

Taką kartkę Trump miał wysłać Epsteinowi. Biały Dom: to nie jego podpis

Na środowe rewelacje zareagował też sam prezydent we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. "Demokraci próbują ponownie poruszyć kwestię szwindlu z Jeffreyem Epsteinem, bo zrobią wszystko, by odwrócić uwagę od tego, jak źle postąpili w sprawie shutdownu i wielu innych kwestii. Tylko bardzo zły lub głupi republikanin wpadłby w tę pułapkę" - napisał Trump.

Opublikowane maile są jednymi z ponad 23 tysięcy dokumentów, które komisja Izby otrzymała od prawników reprezentujących Epsteina. Według policji, Epstein popełnił samobójstwo w areszcie w 2019 roku przed czekającym go procesem federalnym w sprawie wykorzystywania nieletnich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Davidoff Studios/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
Jeffrey EpsteinDonald TrumpRosja
Czytaj także:
shutterstock_2250571743
Padła szóstka w Lotto Plus
BIZNES
rozwod shutterstock_1043592691
Rozwody bez sądu? Z kancelarii prezydenta "już dochodzą głosy"
Ewa Wagner
Kajdanki, więzień, kara śmierci
Gubernator darował życie więźniowi w dniu egzekucji
Świat
Dwa wypadki z udziałem zwierząt w powiecie kozienickim (zdj. ilustracyjne)
Uwaga na zwierzęta na drogach
WARSZAWA
Prezydent i dowódca armii Pakistanu z dożywotnim immunitetem
Prezydent z dożywotnim immunitetem
Świat
alkomat
Czterech pijanych nastolatków w aucie, 17-latek bez prawa jazdy
WARSZAWA
Atak na Kijów
Rosjanie zaatakowali Kijów, Ukraina odpowiedziała
Świat
Zbigniew Ziobro
Wniosek w sprawie Ziobry, immunitet Brauna, podpis Hołowni
To warto wiedzieć
Deszczowa niedziela
W części kraju będzie mokro. Pogoda na dziś
METEO
Pete Hegseth
Szef Pentagonu ogłasza operację "Południowa Włócznia"
Świat
Thomas Rose
Nowy ambasador USA w Polsce skrytykował unijny pakiet. Odpowiedział ambasador Niemiec
Polska
Donald Trump
BBC przeprasza Trumpa
Świat
Garri Kasparow
Kasparow komentuje słowa Nawrockiego
Polska
imageTitle
Alcaraz postawił kropkę nad i. Taki wynik cieszy nie tylko jego
EUROSPORT
1311N078X ANTONOW-0008
Niecodzienna akcja w centrum Warszawy
Polska
imageTitle
Barcelona wciąż niezdobyta. Druga z rzędu porażka mistrza Polski
EUROSPORT
imageTitle
Ronaldo wyrzucony z boiska. Żegnały go gwizdy
EUROSPORT
Przejście przy Dworcu Gdańskim
10 stacji metra zamkniętych. Utrudnienia do niedzieli
WARSZAWA
Su-30
Rosyjski myśliwiec rozbił się w Karelii
Najnowsze
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk
Kaczyński i Tusk głosowali za. Co zrobi Nawrocki?
Fakty
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
BIZNES
Gołoledź, oblodzenie
Ślizgawica i silny wiatr. W tych regionach może być niebezpiecznie
METEO
Kropka nad i
Zaskakujące słowa wicepremiera w "Kropce nad i"
Polska
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
BIZNES
imageTitle
Wyjątkowa motywacja Igi Świątek
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent "nie jest bezpiecznikiem, jest granatnikiem"
Polska
2025-11-13-1539-TELE5_890173_J038-HUELVA_ALERTA_TEMPORAL-0001
Powalone drzewa, zamknięte szkoły. Claudia sieje spustoszenie
METEO
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
BIZNES
FPF
Gdzie Nawrocki mógłby spotkać się z Zełenskim? Wicepremier Ukrainy odpowiada
Polska
imageTitle
Koszmar Industrii. Wypuściła z rąk wygraną w ostatniej sekundzie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica